La llegada de las bajas temperaturas y los clásicos males de estación configuran un escenario peligroso, en medio de la pandemia y una curva de contagios que se mantiene al alza. Los que más sufren son los vecinos de asentamientos humanos ubicados en los cerros de Lima, donde no hay servicios básicos como agua potable. La incidencia de males respiratorios en estos lugares es alta. Además, la señal de internet es baja y no hay televisores para que los chicos puedan llevar clases a distancia. Para solucionar el problema de alimentos, los vecinos de estas comunidades se organizan en ollas comunes. Muchos de ellos no han recibido el bono anunciado por el gobierno ni la ayuda que entregan las municipalidades.

Pobreza

Sin bono ni ayuda municipal, los vecinos del asentamiento humano esperan que se levante la cuarentena para empezar a trabajar.

Almuerzo

Todas las familias aportan con víveres para armar la olla común que repartirán entre los vecinos.

Trabajo

La mayoría de padres de familia tenían trabajos eventuales. Hoy no tienen ningún ingreso.

Distancia

Pocos niños disponen de teléfonos celulares para llevar las clases del programa ‘Aprendo en casa’.

Frío

Los niños que viven en el asentamiento humano 14 de Junio son los más expuestos a enfermedades respiratorias.

