Desafiando al viento... y al virus

Texto y fotos: Michael Ramón

Hace un par de semanas, un amigo me dijo que por las tardes unos vecinos de Carmen Alto, Comas, subían a una loma pelada en la que podían volar cometas. Me contó además que en ese grupo había niños. Así que decidí acompañarlo para confirmar el dato. Cuando estuve allí, efectivamente, vi a veinte personas que jugaban con cometas hechas de carrizos, alambres y bolsas plásticas.

PUEDES VER La música de José Tineo

Sin control

Las calles estrechas de Carmen Alto hacen muy difícil el patrullaje policial por esta zona, aunque está cerca de la avenida Túpac Amaru, a la altura del kilómetro 8. Los vecinos me explicaron que salían a este lugar para relajarse y para distraer a los niños. Ellos afirman que no incumplen la cuarentena pues no se alejan de su barrio.

PUEDES VER Valor en la Villa Panamericana

Protección

Lo que falta en este barrio son mascarillas. Muy pocas personas llevaban mascarilla, solo algunos adultos.

Los niños iban con la cara descubierta. Normalmente suben a las cuatro y se quedan hasta las 6. Desde esa altura se puede ver la avenida El Parral.