Texto y fotos: Javier Quispe

Pobreza

Me toca cubrir la zona sur de Lima. Es la manera en la que nos hemos organizado. Vivo en Chorrillos y desde allí me puedo movilizar a distritos como Villa María del Triunfo. Son lugares que conozco. Pero es difícil llegar a esos sitios. La extrema pobreza de sus vecinos te afecta.

¿Cómo van a sobrevivir unos cuantos días más a la cuarentena? No tienen agua. Todos los días la compran en baldes o bidones. No han sido beneficiados con el bono del gobierno. Comen lo poco que tienen. Los días que vienen serán durísimos en las alturas que Lima no quiere ver.

Solidaridad

Vecinas de la zona se organizan para subir el agua con la que deben cocinar. Aunque no hay trabajo, los hombres deben levantarse temprano para conseguir algún cachuelo en el mercado más cercano.

Almuerzo

Esta señora, natural de Apurímac, mataba dos cuyes para el almuerzo que comió ayer. Era lo último que le quedaba. La cuarentena los ha dejado sin ingresos.

Familia

Estas señoras cocinaban para 11 personas con lo que había. No son beneficiarias del bono del gobierno, no han sido empadronadas por el municipio. Están solas en la cuarentena.