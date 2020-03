Londonvlogs: “Vamos a continuar haciendo videos de nuestras vivencias en el Perú”

Por: Anabella Manco Cañamero

Comenzaron por curiosidad y terminaron profundamente enamorados del Perú. Yaiza y Juan Carlos regresan a nuestro país por solo tres meses, aunque confiesan sus deseos de extender su estadía para seguir degustando y conociendo la cultura peruana. Los ahora representantes de la Marca Perú nos cuentan sobre sus planes.

¿Cómo nace su gusto por la comida peruana?

Conocimos a un chico peruano en Londres que siempre nos hablaba de la comida y gente peruana. Cuando nos mudamos a Madrid, decidimos ir a un restaurante peruano. Nos sorprendió el buen recibimiento, dice Juan Carlos.

No solo se enamoraron de la comida, sino también de la gente.

Fueron muy cariñosos –dice Yaiza– y nos trataron con tanta alegría. Fue como: ¡Dios, necesitamos volver!

Ustedes tenían una sección en su canal de YouTube, ‘Saboreando al mundo’, aunque solo saborearon al Perú.

Sí, logramos probar comida de Argentina, México, Colombia, Ecuador, India y la comida típica de nuestro país, pero nos quedamos con la de Perú.

Ustedes llaman a sus subscriptores ‘causitas’, ¿cómo se da esto?

Nos empezaron a decir 'causitas', nos iban diciendo jergas y en los videos las decíamos. Me daba gracia el 'causitas' –confiesa Yaiza– y así los llamamos.

Hoy son Marca Perú.

Tuvimos una entrevista hace unos días y dijeron que estarían probando a ver qué tal, y que comenzaríamos a hacer cosas juntos.

Cuando comenzaron esta aventura, ¿creyeron que iban a llegar a tanto?

No, la verdad que no. Lo hicimos porque nos gusta. Empezamos en Londres para ayudar a la gente que fuese a vivir allá, para que no la pasen tan mal como nosotros. Nos fuimos y no podíamos seguir hablando de eso.

Son tres meses que se quedarán. ¿Cuál es el plan?

De momento, en Lima. Más adelante estaremos en Arequipa y Cusco. Tenemos planeados más viajes para seguir conociendo.

Están haciendo un asombroso concurso, ¿de qué trata?

Son 15 restaurantes, y cada persona que vaya a estos restaurantes, al recoger su boleta, va a rellenar un papel con sus datos y lo pondrá en una ánfora. Al final, se elegirá a un ganador del viaje a España, explica Yaiza.

¿Les gustaría vivir en el Perú?

Nos lo hemos planteado. Es más, a la semana siguiente de llegar ya estábamos hablando de aplazar la visa, añaden entre risas. Vamos a seguir haciendo videos de vivencias en el Perú, y mostrándolos al mundo.

¿Qué otras cosas les gustan de nuestro país?

La gente, lo arraigados que están a la cultura, el patriotismo. El peruano quiere mucho al Perú y eso es muy bonito.

¿Cómo definirían al Perú?

Intensidad, vida. Los peruanos viven con intensidad lo bueno y lo malo.