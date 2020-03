Mateo Garrido Lecca: “La comedia es un estilo de vida”

Por: Sol Pozzi-Escot

Mateo Garrido Lecca protagoniza Se busca comediante, un homenaje al arte de hacer reír, una obra que explora las alegrías y los pesares de ser humorista en nuestro país.

¿Cómo nace la obra?

Nos ofrecieron hacer un unipersonal, pero preferimos hacer algo entre los 4… somos 4 acomodadores de teatro, que al darse cuenta de que el elenco principal no va a venir, tienen que decidir si toman el escenario para mostrar su talento o arrugan…

A la hora de ir creando la puesta en escena, ¿cómo fue fluyendo la dinámica entre ustedes?

Cada uno escogió un tema que representa a los comediantes. Carlos escogió el problema de la plata, de no saber si vas a vivir de esto… Yo, el de la comedia en redes sociales, donde todo es ofensivo... Gachi cogió el reconocimiento, el que la gente se acuerde de su voz pero no la reconozca, y Guille, el tema de que se valorice más a un actor dramático que a un comediante.

¿Cómo llegas al mundo de la comedia?

Uf, hace años yo iba a ver stand up... A ellos… Eran mis ídolos... Los iba a ver al Satchmo, y un día Carlos Palma me sube al escenario, un poco entre voluntario y obligado, y me deja solo... Imité lo que había visto, la gente se rió, y esa risa se volvió como una droga …

Por otro lado, ¿cómo trata un comediante con la parte no tan bonita de la vida?

Sin bromas, creo que la comedia es un estilo de vida. Siempre hay obstáculos en la vida, y ante ellos puedes llorar, renegar… O, si no, puedes reírte de los problemas... Yo prefiero eso.

¿Qué es lo principal para un comediante en nuestro país?

Un comediante no puede ser ajeno a lo que ocurre, socialmente, en su país. Eso lo aprendí un poco a golpes, porque a veces vivo en una burbuja... Si con el humor puedes dejar un mensajito, mejor…

¿Tú crees que el auge del correctismo político en la actualidad es algo que te limita?

Uno tiene que saber en cuándo y dónde hace cada chiste. Los comediantes tienen que vivir en el filo del precipicio. El estar del lado seguro puede terminar siendo intrascendente.

¿Qué hace reír a los peruanos?

Uf, para empezar, el bullying… (risas). Al peruano le encanta chancar, poner chapas, humillar al otro… Con el stand up tratamos de cambiar un poco eso... el stand up parte de reírse de uno mismo.

¿Cómo entiendes ese afán por el bullying?

Me pongo filosófico, pero yo creo que el peruano es muy reprimido, y siempre se ha sentido menos. En fútbol los últimos; en educación, los últimos; en delincuencia, los primeros… Se siente tan inferior que apenas tiene una oportunidad de sentirse superior al otro, la toma…. Yo tengo haters…. Pero dejo de tenerlos cuando me burlo de mi primo, o de los chilenos… Ahí todos me aman…