En la vida hay muchas cosas que toman importancia y no necesariamente por ser provechosas. La violencia contra la mujer es una de ellas. Sin embargo, para que un mensaje llegue tiene que existir una persona que lo transmita. Hoy Andrea nos cuenta no solo su reciente pasión por el modelaje, sino también una preocupación colectiva sobre el rol de la mujer en la sociedad.

¿Desde cuándo te dedicas al modelaje?

Esto para mí es reciente. Siempre me han gustado las cámaras y modelar en mis tiempos libres, pero para mis redes sociales. Ahora ya lo he aplicado en mi vida como si fuese una carrera. Ganar seguridad y actitud es importante, nos ayuda a expresarnos mejor.

Expresión, algo fundamental…

Así es. Una miss tiene que expresar seguridad, felicidad, no como una pasarela de alta costura, sino más bien nuestro propio carisma.

¿Qué rutina tiene que seguir una modelo?

Yo tengo clases variadas. Por ejemplo, unos días tengo clases de baile, otros de pasarela, fotopose, oratoria, maquillaje, etc. De hecho, también tenemos clases de actualidad, porque una miss no es solo ser bonita, sino también informada.

¿Hay otra actividad que realices aparte del modelaje?

Un consejo muy importante que me dio Jessica Newton es: no solo te dediques al modelaje, tienes que ser algo más. Hay modelos abogadas, psicólogas, etc. Yo personalmente estoy enfocada en ser piloto comercial.

¿Cómo te ves de aquí a unos años?

Yo quiero ser una voz a favor del cuidado de nuestro medio ambiente. Es más importante el mensaje que la persona.

La violencia contra la mujer no tiene cuándo acabar, ¿cómo ves esta situación?

Estamos un país donde hay mucha violencia contra la mujer. Acoso, tocamientos indebidos en el transporte público y muchas situaciones las cuales nos ponen incómodas.

¿Has tenido alguna lamentable experiencia al respecto?

Es algo de todos los días. No hay un solo día que salga a la calle y no reciba un comentario indebido. Es algo que no debemos dejar pasar. La única forma de cambiarlo es denunciarlo, siendo una voz.

¿Cómo crees que deben actuar las autoridades?

Yo muchas veces he querido denunciar este tipo de cosas. Incluso con fotos de la persona y ¿qué me decían en la Policía? “Que yo no tenía pruebas”. Complicado, ¿qué quieren? ¿Que los graben mientras nos están acosando? ¿O que me maten? El pedido es claro: que se pongan en nuestros zapatos.