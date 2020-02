Ani Alva Helfer: “Siento que estoy viviendo un sueño"

Por: Sol Pozzi-Escot

Ani es la directora de No me digas solterona, que llevó a cientos de miles a las salas de cine. Acaba de presentar el tráiler de la secuela, pronta a estrenarse, en la que, a través de Patricia, el personaje principal, cuestiona lo que es ser mujer en la actualidad.

¿Cómo nace No me digas solterona?

Hice mi primera película, El beneficio de la duda, a la que no le fue bien en taquilla… De ahí seguí trabajando hasta que los gerentes de la productora me dijeron que por qué no me quitaba el clavo haciendo una película más comercial… Hablé con mi hermana y me sugirió hacer una comedia sobre la soltería. Yo tengo 31 años y nunca me he enamorado, nunca he tenido pareja, y mi hermana es todo lo contrario, siempre se quiso casar, tener hijos… Así que la escribimos juntas y cuando salió en cartelera fue todo un éxito. Siento que estoy viviendo un sueño…

En esta segunda película, ¿en qué punto encontramos al personaje principal?

Superado el mal de amores, se encuentra a gusto con su vida, se vuelve la cabeza de su oficina... Prácticamente está cumpliendo un sueño, hasta que se da cuenta de que lo que está haciendo no le gusta, y se empieza a preguntar si se le está pasando el tren, ya no del amor, sino de la vida…

Es interesante pensar en el éxito de la película en una sociedad bastante machista como la nuestra…

Te contaré que cuando salió la primera, se auguraron unos 70 mil espectadores como máximo… Pero el tráiler rompió esquemas, el de la primera es el más visto en la historia. Creo que aprecias la película, ya seas hombre o mujer; y si tienes corazón, te vas a identificar.

Existe también una demanda de parte del público de representación, de que los contenidos audiovisuales se adecuen a lo que son los modos de vivir de las nuevas generaciones…

Es que son situaciones cotidianas puestas en cine. Siento que son temas importantes que, al ser tomados de una forma cómica, llegan de una forma más ligera, pero llegan igual.

¿Cómo ves en la actualidad el panorama para las mujeres en lo audiovisual?

Bueno, somos minoría… Por eso, en Solterona 1 llamé a jefes de área de mujeres... todas eran mujeres. Creo que tenemos que unirnos más que nunca para ayudarnos entre nosotras y avanzar juntas.

¿Qué entiendes por mujer moderna?

A veces lo moderno no necesariamente tiene que ver con lo actual… Mi abuela era una mujer moderna… Siento que es ante todo tener la capacidad de entender a los demás y respetarlos…

Sobre todo tener el coraje de ser uno mismo…

Mostrarte cual eres, con tus virtudes, defectos, sin tener miedo al qué dirán… Es un trabajo que tenemos que hacer todos para que la sociedad empiece a cambiar…