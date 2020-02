Alejandro Santamaría: “Soy alguien que quiere sacarle lo mejor a la vida”

Por: Anabella Manco Cañamero

Es considerado como el nuevo rostro del pop colombiano, pero ahora viene para encantar al resto de Latinoamérica. Su carrera es corta, pero llena de éxitos. Ha sido telonero de grandes estrellas como Fonseca, Luis Fonsi y ahora último de Alejandro Sanz.

Eres parte de la gira de Alejandro Sanz. ¿Cómo tomas esta oportunidad?

Alejandro Sanz es un artista que admiro desde que me acuerdo, desde que oí música y es un ejemplo a seguir. Es un referente para toda la música de Argentina y conocerlo es un honor para poder aprender lo más que pueda. Creo que va a ser una de las cosas más especiales para mí este 2020.

¿Pensaste que tu carrera ascendería tan rápido?

Nunca esperé ningún resultado. Solo quería sacar mi música y me enfoqué mucho en el proceso de hacerla con mucho amor y disciplina. Quería que cuando lanzara mi música supieran que había puesto de mi parte al 100%. El resto fue consecuencia de ese trabajo y de la gente que compartió mis canciones.

Tu canción ‘Qué tal’ obtuvo el reconocimiento de single de oro en Colombia, ¿cómo nace la idea?

Fue la canción que me dio certeza de que ya tenía un sonido propio. Hubo un periodo donde me dediqué a componer y a saber cómo quería sonar. Así que vi que quería hacer pop, que es el género por el cual siento más pasión.

También hiciste un videoclip...

Sí, fue mi primera actuación. La directora Kath Díaz es muy talentosa y me dio la guía correcta en el video, me lo facilitó muchísimo. Fue una experiencia muy bacana para mí.

Luego sacaste tu EP con seis canciones, que fue un éxito y definió tu esencia.

En toda la búsqueda para hallar ‘Qué tal’ tenía un montón de canciones guardadas, y cada una me gusta muchísimo porque tienen un ángulo diferente y una historia para contar. Junté las canciones, fuimos decidiendo cuáles quedaban y entre esas están ‘Casi casi’, ‘Ni me enteré’ y mi último sencillo, ‘La independiente’.

¿Cuál es la canción que más te gusta tocar del EP?

‘Casi casi’ es de mis canciones favoritas, pero todas me gustan porque todas tienen algo diferente. ‘La independiente’ me gusta ahora muchísimo más desde que se metió ‘Pitizion’. Creo que le dio lo que le faltaba.

Allí el sonido es más atrevido, algo diferente a lo que haces...

Hago pop y es un género de acción que tiene el campo muy abierto y sí, es el riesgo más grande que tomé en sonido, pero tiene muchísima guitarra, la quisimos hacer basada en mi esencia, aunque la letra es muy urbana.

¿Es abrumadora esta fama?

La tomo con muchísima gratitud. Es una consecuencia muy buena de lo que me ha pasado.

¿Cómo te ves como cantante en un futuro?

Haciendo música con el mismo amor con el que la hago hoy, tocando en el escenario y haciendo lo que me gusta. A dónde me lleve eso, no sé, pero seguramente a hacer mucha música.

Para quienes aún no te conocen, ¿cómo te definirías?

Soy alguien que no suelta la guitarra nunca, que quiere mucho a su familia y sus amigos, soy alguien que quiere sacarle lo mejor a la vida, y ojalá la vida saque lo mejor de mí.