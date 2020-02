Ramón Ferreyros es uno de los pilotos más importantes en la historia del automovilismo peruano. Él nos habló sobre los momentos buenos y malos de su carrera, así como sus gustos y a qué se dedica en la actualidad.

¿Cómo empezó tu amor por los autos?

Mi madre dice que desde los dos años solo jugaba con carritos, no me gustaban los soldaditos ni los avioncitos. Siempre quise ser corredor, y así fue.

¿Cuál es la forma correcta de empezar en el automovilismo?

A través del kart, pues es el primer paso de la progresión que debe llevar todo piloto. Los grandes del automovilismo empezaron en los karts a partir de los seis años.

¿Quiénes fueron tus ídolos?

Henry Bradley, ganador siete veces de Caminos del Inca, con quien subí a un auto y me dio grandes consejos; y Eduardo Malachowski, a quien conocí y me encantaba verlo competir.

¿Cumpliste todos tus sueños?

No. Yo quería ganar más campeonatos y carreras. Son pocos los deportistas en el mundo que cumplieron todos sus sueños. Puedo decir que di mi mayor esfuerzo por mi país y la afición.

¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera?

Representar al Perú y ganar es la emoción más grande. Lo conseguí en el Rally de Argentina del 2002. Escuchar el himno y ver la bandera en alto es lo mejor. Uno ve a los deportistas que ganan millones, pero para ellos siempre lo más emocionante es estar en una olimpiada o mundial y llevar a su país a la cima.

¿Y el peor?

Abandonar el Dakar en el 2013, pues tenía mucha emoción por competir en una edición que se inició en el Perú, con el apoyo de todo el país, con una partida emocionante en la Costa Verde.

¿Todavía podemos verte competir?

Tendrían que darse varias condiciones. Me gustaría correr una vez más, podría ser en Caminos del Inca, pero tengo que hacerlo bien. Puede ser a mediano plazo, me debo preparar.

¿Qué aconsejas a los jóvenes automovilistas?

Escuchar a los mayores y preguntar mucho, no pensar que saben todo. Es importante aprender de lo que han hecho otros. Yo traté de saltarme muchos escalones y me pasó la factura.

¿Te gustaría que tus hijos sigan tus pasos?

No estoy seguro, por el riesgo, aunque no sienten la misma pasión que yo por los autos. Sí me gustaría que practiquen otros deportes. Los mellizos de 10 años juegan por diversión y mi hija mayor se dedicó a los estudios.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Los deportes acuáticos, en especial el surf. Vengo de una familia que está involucrada con la tabla hawaiana, soy sobrino del primer campeón mundial peruano de surf (Felipe Pomar) y desde niño sé correr olas.