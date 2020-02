Aydeé Loayza: “Por falta de apoyo a los atletas, el talento se pierde”

¿Cuál es tu máxima alegría?

Mis padres, mis logros, lo hermoso de mi pueblo. Es una satisfacción que me motiva a seguir mis sueños y metas.

¿Quiénes son tus referentes?

Gladys Tejeda e Inés Melchor, ellas.

Son de Huancavelica y de Junín.

Sí, pero yo soy del Cusco (ríe).

¿Procedes de una familia humilde en el Cusco, de qué lugar?

Somos del campo, de la comunidad de Hualloccocha, distrito de Huarocondo, provincia de Anta, Cusco.

¿Agricultores?

Sí, sembramos papa, maíz, trigo, habas, aunque mis padres ya siembran poco.

¿Apoyas en la chacra?

Desde los 4 o 5 añitos, arreando a los chanchos, burros, ovejas, ganado. Soy la que más trabajó la chacra con lampa y pico ayudando a mi padre.

¿Hacías travesuras, seguro?

Era recontra traviesa (ríe). Hacía perder a los animales, el zorro se llevaba a las ovejitas.

¿Te cayó tu cuera por eso?

Tenía que encontrar las ovejas como sea porque le tenía miedo al látigo. Para que no se enojen recogía leña para el fogón. Trabajaba con mi papá y mi mamá nos esperaba con la comida.

¿Seguro con lawitas de chuño, maíz y esas delicias cusqueñas?

Sí. El desayuno era mashca y todos los días almorzábamos sopas espesas de lisas (olluco), chuño, de morón, moraya. Era una sola sopa que llenaba.

¿En qué momento descubres tu talento para el atletismo?

A los 21 años, en el 2016. Me gustaba correr, pero no sabía de competencias y de entrenar. Corría de arriba para abajo por los cerros persiguiendo al zorro. Seguro eso era mi entrenamiento. En Lima, entrenaba en el UFIS de San Juan de Lurigancho y los domingos en el IPD.

¿Cómo fue tu primera carrera?

Fue 9K. Salí con todas mis fuerzas y solo aguanté hasta el kilómetro 4. No pude seguir. Me sobreexigí. En el 2017, logré el primer lugar en la competencia nacional, pero no me convocaron para los Sudamericanos de Argentina.

¿Pero sí fuiste a Uruguay?

El 2018. Allí gané la medalla de oro del 42K del Sudamericano y el 2019 en el Mundial de Trail de montaña de 44K de Portugal quedé en 9º lugar y fue una sorpresa para la delegación.

Y el pasado 9 de febrero ganaste los 42K de la Maratón de Miami.

Ir a Miami fue una sorpresa. Perú Runner me apoyó para ir a Miami porque ya me habían visto en la carrera San Isidro 8K de Perú Runner, donde gané.

¿A quién dedicas el premio?

A mi mamita Gertrúdez Huamán y mi padre Ambrosio Loayza y mi familia.

¿Qué necesitas para seguir?

Implementos, zapatillas de competencia y entrenamiento, vitaminas. Espero que alguna marca apueste por mí. Por la falta de apoyo a los atletas, el talento se pierde.