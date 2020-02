Por: Patricia Lobato

De temperamento fuerte y sin pelos en la lengua, Johanna San Miguel vuelve a entregarnos otra nueva temporada de ‘Se busca marido cama adentro’, uno de los stand up más aclamados por sus seguidores y el público en general. La actriz, conductora y mamá hace una catarsis en su monólogo de todas las cosas que ha tenido que pasar por ser mujer.

¿Cómo nació la idea de ‘Se busca marido cama adentro’?

Nació orgánicamente, no fue planeado; sino algo que me estaba pasando en ese momento. La pareja con la que estaba no me pedía la mano y yo veía alrededor que todo el mundo se casaba… teníamos un tiempo y nada. Así que una vez le dije “no es que yo me muera por casarme, pero por qué no me pides la mano, todos en mis familia están casados y yo no”. Me pareció tan graciosa la situación porque más allá de casarte, firmar un papel o formalizar una relación era una excusa para jugar. Hoy si me preguntan si quiero tener un marido cama adentro, lo pienso mil veces. Pediría cama afuera, pero no (risas).

Tu stand up tiene varias temporadas...

El show ha ido mutando, el punto de partida sigue siendo un poco la premisa, por lo menos lo que nosotros vivimos acá en Lima o provincia, donde la gran mayoría, estadísticamente, somos más mujeres que hombres. Esto hace que nuestras posibilidades de conseguir una pareja, saliente, agarre o choque y fuga sean menores. Somos muchas mujeres y quedan pocos hombres. Es real porque he preguntado a muchas chicas y me dicen no hay. Es como si hubiera veda de algo o una especie de extinción... Lo más importante es que va cambiando, pero el tema se mantiene… el contenido va cambiando de acuerdo a como me voy sintiendo o van cambiando las mujeres y los hombres también.

En tu show tocas cómo las mujeres son vistas en la sociedad, donde a la mayoría las encasillan.

Es así y es una parte superimportante cómo las mujeres pueden estar enmarcadas en una sociedad machista, donde estamos supeditadas a cumplir ciertos comportamientos, actitudes y cómo se supone que una mujer debe ser. Una mujer sale de lo políticamente correcto y ya te crucifican, te queman en la hoguera. Somos un país machista y lo vivimos todos los días.

Es casi imposible no tocar el tema de los feminicidios....

Es indignante, no sé (silencio)…. Es lamentable y frustrante que no haya cambiado, no sé qué más se pueda hacer, es inverosímil. No satanicemos a los hombres porque no todos son iguales. Pero pienso que hay mano blanda, no hay leyes drásticas que puedan bajar esas estadísticas, no hay un tema de educación desde casa, de respeto mutuo y empatía. No logro entender por qué las leyes no cumplen el rol que deberían tener: proteger.