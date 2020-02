Tony Succar: “Intentaba tocar las puertas y nadie las abría, pero ahora están abiertas y son muchas”

Por: Anabella Manco Cañamero

Buscará llegar a las ligas mayores, pero primero deleitará al Perú con su show debut en el Gran Teatro Nacional. Duerme poco y trabaja mucho. Desde que recibió los Grammy Latino, las oportunidades no paran de llegar. Con una agenda al tope, Tony Succar, percusionista, productor, compositor, arreglista, líder de banda y, cuando el tiempo da, youtuber, está listo para su presentación.

¿Qué debe esperar el público peruano de Tony Succar esta vez?

Algo increíble. Es una combinación del tributo latino a Michael Jackson, que nunca vino al Perú, y ‘Más de mí’. Tenemos 42 músicos en escena y artistas invitados, así que escucharán voces de Puerto Rico, Nueva York y Miami. Será inolvidable, con mucha energía y mucha salsa.

¿Qué ganaste con los Grammy?

El éxito de los Grammy fue lo más importante que me pasó en mi carrera. Hay un antes y un después.

Entonces, ¿cuál es ese cambio?

Estaba intentado tocar mucho las puertas y nadie las abría, pero ahora están abiertas y son muchas, lo cual es otro problema también porque ahora debo decidir cuál elegir. Creo que puedo llegar al próximo nivel y es llegar a las grandes ligas, grabar con artistas más grandes de los que ya he grabado.

‘Unity’ fue un proyecto ambicioso. ¿Al músico le falta más originalidad?

Sí, los músicos tienen que arriesgarse más porque esa es la única manera de hacer una bulla fuerte. Muchos intentan lo seguro, tienen miedo o temor de lo que pensará el público, pero no hay que temer. Hay que poner esfuerzo creativo para desarrollar un sonido distinto.

¿Cómo ves el escenario musical peruano? ¿Estamos en camino para formar una industria?

Sí. Va a pasar de todas maneras, aunque no se sabe con qué artista, eso tiene que ver con la suerte de uno, el momento y la canción precisa. Lo único importante es seguir intentando, haciendo buena música y arriesgando.

¿Cómo te sientes al ser comparado con el maestro Álex Acuña?

Es un buen amigo ahora. Él siempre me ha hablado muy bien de mi música, es fan de mis discos, pero siento que no estoy ni a las rodillas de Álex. Para mí, siempre será el más grande.

En Youtube tienes un blog, ¿cómo nace esta idea?

Estoy viendo el calendario y debo subir uno. Intento hacerlo cada una o dos semanas, pero es mucho trabajo.

¿Editas tus videos?

Sí, me divierte, es mi manera de disfrutar lo que he pasado. La gente me ve y dice: “Tony, tienes dos Grammys, ¿por qué quieres ser youtuber?”

Pero ¿eres youtuber o es afición?

Sin Youtube no hubiese ganado un Grammy, sin las redes no sería nada, gracias a eso la gente me conoció. Me considero youtuber.

¿Qué sigue para Succar?

Voy a lanzar un disco en abril. Ya está casi terminado, es distinto, llegará a un sector que le gusta el jazz latino.

¿Hay alguna colaboración?

Claro, estoy lanzando una nueva canción y videoclip con La India. Es ‘Mi propiedad privada’ y ella lo grabó en un estilo salsa. Quedó espectacular.