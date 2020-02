Rosa María Cifuentes: “El amor es una decisión e implica admiración”

Por: Elizabeth Zamora

Siempre acertada. Rosa María Cifuentes no pudo elegir mejor fecha que San Valentín para el lanzamiento de su libro La magia del amor, manual que enseña, a través de la numerología y los astros, a conocer a esa otra persona, pero antes, a uno mismo. Escritora, catedrática, coach emocional, astróloga, entre otros conocimientos, que sumado a sus “antenas” (como ella le llama a su desarrollada intuición) la han llevado a sacar varios textos de ayuda, temas sentimentales y místicos.

¿De qué se trata La magia del amor?

El libro mezcla numerología y astrología para identificar el perfil emocional de la persona que te interesa. A través de la numerología vas a poder descubrir qué carga energética emocional trae un apellido. Si estás en una relación, al sumar los números de nacimiento de ambos, haciendo una ecuación, vas a saber qué energía tiene la pareja. También puedes conocer secretos importantes del feng shui para mejorar tus ambientes y la empatía con las personas.

¿Cuál es la importancia de la astrología?

La astrología es tu guion de vida, te permite ver cómo eres emocionalmente, tus talentos, tus habilidades en el amor, también tus deficiencias. Es una guía práctica, la gente que se acerca a la astrología no se desvincula jamás.

¿El amor está en crisis? ¿Qué problemas ve en consulta?

A nivel pareja, por ejemplo, se la pasan criticando porque la otra persona no llena sus expectativas, algunos pelean por temas domésticos, el poder y control. No entendieron que el amor es decisión e implica admiración. Hay crisis porque muchos se embarcan en relaciones en las que no les dan un lugar, son dependientes que mendigan amor. Hay relaciones abiertas y dicen “deja que fluya”, pero paran pegados años a esos amores inviables. Pueden revisar mis libros: Cómo aman ellos, Cómo aman ellas, Reo sentimental, Jaque mate al amor y Lesiones de amor.

En muchos casos se habla de dependencia afectiva…

Es una adicción al mal amor, una enfermedad que debe ser tratada por un psiquiatra como una adicción. De 10 mujeres, 7 tienen una dependencia y en 4 es muy alta; en varones, de 10 pacientes, 5 tienen dependencia y en 4 es muy alta. En esta enfermedad ninguno de los dos soporta el olvido, rechazo, abandono, ni reemplazo sexual.

¿Cómo celebrar estas fechas de la amistad?

Para que de verdad el público la pase bien durante estas fechas, en este 14 y 15 de febrero haré el show “Galdós va a terapia” con Carlos Galdós en el Teatro Bianca de Barranco; luego, el próximo 22 de febrero, estaremos en Plaza Norte; y el 14 de marzo en la ciudad de Iquitos.