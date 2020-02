Alejandra Pagano: “No vendo maquillaje, busco que luzcan un cutis sano al natural”

Por: Elizabeth Zamora

Dicen que el alimento es la mejor medicina para el cuerpo, pero no solo en la dieta, también cuando se trata de lo que se aplica en la piel. Basándose en esto es que Alejandra Pagano, terapeuta en medicina tradicional china y ayurveda (de la India), crea Untu. Alimenta tu piel, una marca de cosmética medicinal con principios basados en la alquimia de los elementos de la naturaleza y cuyos productos son elaborados con insumos peruanos.

¿De qué se trata la marca?

Untu viene del verbo untar, que es lo más antiguo en cuanto a medicina y belleza. Lo relacioné con “Alimenta tu piel”, pues esta absorbe casi el 90% de lo que ponemos en ella e ingresa al torrente sanguíneo y se aloja en los órganos. Por eso, lo que no se puede comer no debería aplicarse en la piel. Tu piel refleja cómo estas por dentro, influye también la alimentación y el estilo de vida. No vendo maquillaje, mi intención es lograr que luzcan un cutis sano al natural, no que lo tapen.

¿Con qué productos surge?

Comencé en el 2014 haciendo un desodorante, un aceite de aromaterapia, pasta dental y contorno de ojos, con eso entré a una pequeña feria y vendí todo... Fueron pidiendo más.

¿Qué estudios realizó para desarrollarse en este rubro?

Soy terapeuta en medicina china y ayurveda. Luego comencé a atender a pacientes usando también acupuntura, reiki, sonidos sanadores, danza terapia, trabajo interno... empecé elaborando desodorantes naturales y ungüentos especiales, porque el 80% de ellos tenían problemas en la piel. Todo eso basado en la alquimia de los elementos de cada insumo y en estudios de las propiedades de plantas y frutas peruanas, por eso no le encuentro el sentido a muchos productos cosméticos que no consideran este principio al momento de formular.

¿De qué se trata ese principio?

Estudiamos los canales y patologías de elementos como el agua, madera, tierra, fuego y metal. Cada órgano, alimento, psiquismo, estado de ánimo, color, sonido, etc., pertenece a uno de esos elementos mencionados. Esa es la composición del ser humano, tenemos esos elementos en distinta proporción, única para cada organismo. Por ejemplo, hay órganos asociados al elemento fuego, como el intestino delgado y el corazón, si algo está mal, se refleja en determinada zona del rostro. Estudio los insumos y llego a ciertas proporciones ideales, con ese criterio base elaboro cada producto.

¿Qué otros productos ha creado?

Tengo una línea de hidratantes de rostro, hay ocho variedades según el tipo de cutis, línea de mamá y bebé, mascarillas diversas, hidratantes corporales, regeneradores, polvos translúcidos, bálsamos labiales, aromaterapia, cuidado de barba, anticaída del cabello, ungüento para acné, eczema y psoriasis, entre otros, que suman como 80 productos.

¿Qué insumos peruanos usa?

La medicina natural te dice que uses lo que te da tu entorno, por eso utilizo aguaje, ungurahui, acai, palo rosa, aceite de coco, palo santo, coca, malva, llantén, diente de león y muchos más.

*Untu. Alimenta tu piel está en la Feria de Barranco (Jr. Unión 108), en ActuaVerde.com; Facebook e Instagram y en www.untucosmeticanatural.weebly.com.