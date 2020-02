N’Klabe: “La clave es buscar esa conexión con el público sea el género que hagas”

Por: Anabella Manco Cañamero

La salsa no muere, solo cambia o se adapta. La agrupación N’Klabe de origen boricua lo sabe a la perfección y los 15 años de éxitos lo respaldan, pues Roberto Karlo Figueroa, Urayoán Lizardi y Felo Torres han sabido aprovechar géneros top, como el urbano, sin perder su propia identidad.

¿Cómo nació la idea de trabajar con Daniela Darcourt?

Parte de nuestro equipo de trabajo también labora con el equipo de Daniela, y nos presentó la idea de trabajar con ella, que sonaba en Puerto Rico con ‘Señor mentira’, cuenta Felo Torres.

PUEDES VER Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt harán dúo en festival de salsa

¿Cómo ven la salsa en Perú?

Perú es un país que apoya muchísimo la salsa –continúa el líder del trío–. Es increíble, me atrevo a decir que es el país de Latinoamérica que más apoya la salsa y no solo eso, sino que hay un montón de grupos peruanos haciendo música, y es positivo para el género.

Ustedes hacen fusiones con el género urbano. ¿Al músico le falta arriesgarse para ser original?

N’Klabe tiene su identidad, su esquina, y es que tienes que encontrar tu esencia dentro del paso del género, precisa Urayoán Lizardi.

PUEDES VER Con canciones inéditas y bailables, Perú Salsa presenta nueva producción musical

La salsa no ha desaparecido, pero sí ha perdido escena musical.

Sí, decir que ha desaparecido es gravísimo –explica Felo–, ha perdido popularidad y eso no se puede negar.

¿Puede ser culpa de los medios que solo ofrecen un tipo de música?

Sí –continúa el líder de N’Klabe–, la escena de la salsa ha perdido difusión. La gente a veces no tiene la oportunidad de escuchar el producto, en las radios suena lo mismo, que es urbano. Si no te ofrezco algo y no te lo doy como opción, ¿cómo lo vas a conocer?, cuestiona Roberto Karlo.

PUEDES VER Tony Succar ya tiene sus dos Latin Grammy en casa

Si no hubieran hecho fusiones con lo urbano, ¿estaría vigente el grupo?

Voy a ser bien honesto, creo que no, asegura Felo. Hubiéramos sido parte de lo mismo. Hemos crecido con un montón de ritmos: salsa vieja, nueva, romántica, baladas, rock, rap, reguetón, y es imposible no plasmarlo en la música que hacemos.

‘Nuestra esquina’ ¿qué significa?

Fuimos pioneros, los que más colaboran con los urbanos. La esquina de N’Klabe es eso. La gente dice ¿quiénes son los que hacen salsa con reguetoneros? N’Klabe, no hay más nadie.

PUEDES VER Ray Callao regresa con lo mejor de la salsa dura

Hacen fusión con lo urbano, pero no usan el lenguaje del género.

Es una pregunta complicada y a la vez no –aclara Urayoán–, en la salsa ha habido más miedo para eso, pero eventualmente se va a abrir el camino para hacerlo porque inevitablemente eso acerca a la juventud, y a ellos les gusta lo que se expresa en la jerga.

Tras 15 años ¿cuál es tu consejo?

La música no es ciencia exacta. La clave es buscar esa conexión con el público sea el género que vayas a hacer, dice Felo. Tienes que creer en tu producto. Si piensas que tu producto no está bueno, no lo vas a vender.