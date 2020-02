Marisol Benavides: “Tengo dos años soltera y estoy en la mejor etapa de mi vida”

Por: Lizet Flores

Dice un conocido refrán que quien la lucha, la consigue. El mejor ejemplo de ello es Marisol Benavides. Una mujer todoterreno que ha logrado con paciencia, esmero y mucha seguridad ser hoy actriz e influencer.

¿Te fue difícil dejar tu sueño de ser bailarina?

Fue frustrante, me deprimí, lloré. Yo bailaba durante 18 años, hubiese preferido dejar la danza por una decisión personal mas no por un problema físico. Sufrí dolores de espalda por un estirón en la pierna. Después de ocho años me operé porque tenía la vértebra rota y dejé de bailar.

¿Cómo te iniciaste en la comunicación audiovisual?

Al principio solo quería actuar, luego quise estudiar psicología; sin embargo, fue mi mamá la que me impulsó a estudiar comunicación y ella es parte de lo que soy ahora. Me inicié en producción, luego en redes sociales y ahora ingresé a la televisión.

¿Cómo surge esta idea de ingresar a YouTube?

En el 2016 era un boom hacer videos en esta plataforma, así que empecé con tutoriales de maquillaje, luego conocí a Magali Tajes y me pareció increíble hacer videos para chicas y comencé a subir material con mi propio estilo.

¿Cómo fue ese proceso de formar parte de Los Vílchez?

A los pocos meses de hacer estos videos en Instagram, Miguel Zuloaga me invitó a participar a un casting, pasé la prueba y me quedé con el papel de ‘Sole’.

¿Te fue difícil interpretar a ‘Sole’ o sientes una parte de ella en ti?

No fue nada difícil, hay mucho de ella en mí, excluyendo la maldad. Es directa, segura de sí misma; sin embargo, sí tenemos una diferencia, 'Sole' es demasiado atrevida con los chicos mientras que Marisol no.

¿Cómo recibes las críticas sobre el proyecto de Pataclaun?

Critican quienes no conocen del tema. July Naters creó la marca en 1997, hubo presentaciones que formaban parte de Pataclaun. Lamentablemente, cuando se ha dicho ‘Pataclaun vuelve’ creyeron que era la serie en otra versión, pero no, lo que regresa son más shows que alimentarán este arte.

¿Qué significa para Marisol tener los ‘ovarios bien puestos’?

Es una frase que adopté; significa hacerle frente a la vida, tomar decisiones y estar segura de ellas. Tener las herramientas suficientes para defender tus ideales. Nadie nos debe decir cómo pensar, ni qué decir. Que la gente nos vea caminando y diga: ahí va la chica que nunca se rinde.

¿Cuáles son tus metas para este año 2020?

Comenzar a escribir un libro, estrenar alguna obra en el teatro, sacar mi agenda 2021 y me encantaría volver a la televisión.

¿Le tienes miedo al amor?

Sí, me cuesta expresar mis sentimientos, tengo una coraza, un escudo para el amor. Me da flojera que me vuelvan a lastimar, tengo dos años soltera y estoy en la mejor etapa de mi vida.