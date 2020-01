Antonia del Solar: “La belleza es mucho más que una piel sin arrugas”

Por: Sol Pozzi-Escot

La belleza, misterio de misterios. Afán de muchos, tormento de otros. Parece que la actualidad nos invitara a repensar nuestra idea de belleza, de bienestar. ¿Qué es lo que hace bella a la mujer moderna? Leamos a Antonia del Solar.

¿Cómo nace tu interés por difundir contenidos de cuidado personal?

Lo que siempre me ha interesado es cómo refleja uno físicamente la manera en que se siente emocionalmente. Se trata para mí de esos pequeños rituales, esos momentos que dedicas a ti misma, más allá de la búsqueda de la piel o pelo perfecto… Cuidarse a sí misma va mucho más allá de una crema.

¿Qué has aprendido de la feminidad en este proceso?

He descubierto en estos años que las mujeres tenemos dudas similares. Más cosas en común que diferencias.

Hablaba del tema de lo femenino ya que hay ciertas posturas que critican el hecho de asociar la feminidad a ciertas ideas sociales de belleza.

El verdadero feminismo es que cada una elija lo que le dé la gana. El tema es escoger, no por presión de nadie, sino porque tú lo quieres hacer…

Tu trabajo reta esos estereotipos que reducen la belleza a una cierta edad.

Esta semana le decía a una amiga que me sentía superjoven, y ella me dice: "Escúchame, tú no eres joven, jóvenes son nuestros hijos". Y así me quedé pensando en qué es ser joven para mí. Trabajando en "Hoja de Vida", he conocido a mujeres que aman lo que hacen, científicas, activistas, muy apasionadas, con muchas ganas de seguir aprendiendo… Eso para mí es la verdadera juventud. La belleza es mucho más que una piel sin arrugas.

Es una manera de ser en el mundo, una actitud consigo mismo.

Totalmente, es tener ideas modernas, estar abierta al cambio, respetar ideas de otros, querer siempre aprender, no pensar que sabes todo. Para mí, es eso. Por eso le discutía tanto a mi amiga que me decía que estaba vieja…

Se habla de atender el jardín interior, de cuidar el espíritu. ¿Qué actividades te llenan personalmente?

Para mí la conversación y la escritura son terapéuticas, me dan claridad. Y aunque siento que las redes pueden abrumar, siempre es lindo conectar con personas que están pasando por lo mismo que tú o con las que tienes intereses en común.

¿Qué les dirías a las mujeres a las que les cuesta apreciar el reflejo que ven en el espejo?

Las mujeres tenemos como un chip integrado: cuando nos vemos al espejo, los ojos van a lo que no nos gusta de nosotras mismas, directo a la cadera, a la nariz. Aunque suene fácil decirlo, hay que tratar de enamorarse de sí mismo, cuidarse con lo que uno come, con lo que piensa… y así elevar la autoestima.