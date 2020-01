La voz de César Bedón retumba en cada rincón del Perú a través de Radio Nacional. Flanqueado por micrófonos que esperan con ansias la presencia de los personajes, el conductor del programa “Entre libros” nos contó sobre una de sus pasiones y la importancia de la escritura.

¿Qué sentimientos te embargan tras salir de una cabina de radio?

He salido con una sensación de explosiva alegría. Cuando has hecho un buen programa, te sientes energizado. He escuchado radio en una época de mi vida en la que sentí una gran compañía, y me parece que ese factor de acompañar que tiene la radio es irreemplazable.

Semánticamente, ¿qué implica acompañar al radioyente?

Una de las características necesarias para poder acompañar bien es abrirte; o sea, ser transparente para mantener un trato horizontal con los oyentes y, en general, con las personas que tienes al frente.

Ante la variedad de contenidos en los ‘mass media’, ¿cómo captar la atención de los jóvenes con programas culturales?

La mayoría de contenidos están compitiendo por captar tu atención y, para lograrlo, buscan una cierta espectacularidad. Es un poco la lógica de Giovanni Sartori, quien en su libro Homo videns decía que la TV favorece la excentricidad y lo espectacular. Yo no siento que la radio compita por tu atención. Lo bonito de este medio es que no es espectacular, bajo este punto de vista.

¿Quiénes son tus mentores en la radiofonía nacional?

Guillermo Giacosa y José María Salcedo, quienes nunca entrevistaban a sus invitados. Ellos solo conversaban.

¿La radio te ha dado muchas satisfacciones?

¿Satisfacciones? Esta entrevista, por ejemplo. Ayer un joven me dijo que escuchaba mi programa en Radio Capital. A veces cuando paso por la calle, las personas se quedan mirándome y yo asumo que han sido oyentes.

Según la Dirección del Libro y la Lectura del Mincul, leemos menos de un libro al año. ¿Cómo revertir esta situación?

Para que se lea más en el Perú, los jóvenes deben escribir. Yo creo que todas las personas necesitan ser escuchadas y todos deseamos expresar nuestras experiencias. Conozco casos de alumnos que han llegado a la lectura gracias a la escritura.

¿Qué proyectos se están cocinando a fuego lento en Machucabotones?

Crear un sistema de evaluación que nos permita saber si un texto está bien escrito. Nuestro objetivo a mediano plazo es ser una institución educativa que enseñe escritura como una carrera técnica.