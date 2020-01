Ania: “Compartir escenario con J Balvin, Bad Bunny y otros artistas nacionales fue espectacular”

Por: Pamela Escudero

La cantante peruana Ania se ubica como una de las principales exponentes de los sonidos urbanos en nuestro país desde el lanzamiento de su sencillo “Bailando”, en mayo del 2018. Esta vez nos comenta sobre su nuevo tema “Repetir”, del cual lanzó un videoclip el último 17 de enero.

¿Cómo te involucras en música?

Siempre supe que quería cantar, desde muy pequeña. Entré al mundo de la música en el 2017 cuando saqué mi primer disco y nació el proyecto Ania. Años antes había participado en ‘La voz Perú’ y ahí supe que quería cantar profesionalmente.

PUEDES VER J Balvin lanza avance de su nuevo tema “Morado”

Tus padres te pidieron estudiar una carrera antes de la música.

Tenía 16 o 17 años y no estuve de acuerdo porque lo único que quería era cantar. Pero ahora, después de haberme titulado en Publicidad, fue la mejor decisión. Mi carrera me ayuda muchísimo a entender otro aspecto de la música y aporto no solo musicalmente, sino desde la estrategia.

Tu primer disco se llama ‘Danza animal’, ¿qué te animó a lanzarlo?

Apenas empecé con el proyecto supe que aparte de los sencillos quería sacar un trabajo completo, pues representaba una etapa importante de mi vida. ‘Danza animal’ salió en junio del 2017, fue un trabajo junto al español Ed Is Dead y el colombiano Juan David Morales. Fue una etapa muy intensa.

El disco es tropical, house, trap, ¿te cambiaste al género urbano?

No lo veo como un cambio de género, sino como una evolución. Mi primer disco tiene esta onda un poco más electrónica, pero en esencia es pop. Y lo que hago ahora es algo más urbano y ligado al reggaetón, pero no deja de tener esa onda pop, con lo que más me identifico. Veo esto como una transición, un redescubrimiento de sonidos, más que un cambio.

De acuerdo a tu experiencia, ¿es muy difícil hacer música en el Perú?

Sí, es difícil. En general, hacer música es un trabajo duro, no solo en Perú. En nuestro país, al no tener una industria tan desarrollada, es complicado, pero poco a poco entre los mismos artistas estamos tratando de darnos la mano para generar mayor visibilidad en el extranjero, porque hay mucho talento que necesita ese apoyo.

¿Cómo te fue en el Festival Barrio Latino y de telonera de la argentina Tini?

Barrio Latino fue una locura. Cuando me dijeron que iba a cantar, grité como loca por toda mi casa. Compartir escenario con artistas internacionales como J Balvin, Bad Bunny y otros nacionales fue espectacular. Y ser telonera de Tini, que tiene la misma onda pop urbana que la mía, fue bravazo.

PUEDES VER Susan Ochoa se someterá a nueva cirugía [VIDEO]

¿Cuáles son tus proyectos para este 2020?

Se viene un EP con canciones nuevas, más videos y shows. Estoy muy emocionada, sé que vienen grandes cosas para mi carrera.

¿Esperas tener alguna colaboración con algún artista internacional?

Sí, me encantaría colaborar con J Balvin, Sebastián Yatra, Greeyci, Morat, Lalo Ebratt, incluso sueño con cantar junto a Dua Lipa. Y de nacionales, me gustaría trabajar con Tourista, Izsa Pennano, Sebastián Llosa, Marie, Nicole Zignago, Temple Sour, entre otros.