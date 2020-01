La pequeña campeona panamericana y sudamericana de ajedrez ha comenzado un riguroso entrenamiento para ganar el próximo Mundial Escolar de Ajedrez 2020. Ramalía Vizcarra Quispe, de 9 años, que vive en La Nueva Rinconada, un rincón situado en uno de los cerros más altos de San Juan de Miraflores, goza de una admirable disciplina en el ajedrez, un deporte que practica desde los dos años y que le ha permitido obtener valiosos títulos para el Perú.

PUEDES VER Magnus Carlsen cierra el 2019 como triple campeón mundial de ajedrez

¿Qué te gusta más del juego del ajedrez?

Pues, me gusta ganar y traer trofeos para el Perú.

¿Cuál es tu pieza favorita? ¿Y por qué?

El caballo... porque cuando hago un jaque, mi contrincante no puede taparlo con ninguna ficha.

¿Cuál ha sido tu mayor reto?

Ganar el Panamericano de Paraguay y el Sudamericano de Argentina.

PUEDES VER Israel Hilario y su plan de preparación para Tokio 2020

¿Qué te deja de enseñanza los campeonatos que no ganas?

Significan una experiencia para poder aprender de mis errores.

¿Qué quieres ser de grande?

Quiero convertirme en una Gran Maestra del ajedrez, deseo estudiar ingeniería robótica, y más adelante, llegar a ser la presidenta de la República.

¿Cómo vas a lograrlo?

Estudiando mucho.

PUEDES VER Legado Lima 2019 en manos del MTC

¿Cómo te preparas para el Mundial Escolar de Ajedrez 2020 que se llevará a cabo en mayo próximo?

Practico tres horas diarias y mi papá me enseña.

¿Hay algo más que te gusta hacer aparte del ajedrez?

Jugar con mis amigos, dibujar, pintar y ver videos de Dios.

¿Recibes algún apoyo del Instituto Peruano del Deporte?

No, el IPD apoya a partir de los 12 años y yo recién he cumplido 9.

Habla su papá y entrenador

Señor Jhamil Vizcarra, ¿usted es el entrenador de Ramalía?

Sí. Ahí está el talento de mi hija, pero al no contar con el dinero para contratar un entrenador personal, me vi forzado a cumplir con esa función, que realizo cuando no estoy trabajando como taxista.

PUEDES VER El gran escape de Cristhian Pacheco

¿Cómo solventa el costo de los pasajes para las competencias que se realizan en el extranjero?

Mi familia hace polladas y pedimos préstamos al banco para poder viajar. La empresa Kallpa, a través de la agencia HEFE Network, nos apoyó en el Sudamericano de Argentina.