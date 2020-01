Por: Carlos Páucar

Pertenece a una generación que quiere más. Por eso es músico, ingeniero de sonido, productor. Toca cumbias, rock, boleros, trova.Hace música coral, de cine, de sanación. Y participa en concursos como el que ganó en el programa de Tv “La Banda del Chino”. Alexandro Borbor quiere crecer y crecer. Sus sueños no tienen fronteras.

¿Por qué la música y no otro arte?

Es natural, algo inherente que tengo desde que nací. Siempre ha estado en mí. Salía cuando quería expresar algo de manera artística o personal.

La música entró en tu vida.

Desde que era niño siempre en mi familia había jaranas con guitarra, cajón, acordeón. Mi padre pertenecía a los Luceros del Utcubamba. Siempre relacioné a la música como algo positivo y por eso quise aprenderlo. Cuando tenía 5 años, antes de aprender a leer y escribir aprendí a leer pentagrama en un curso de piano que el municipio daba. En la secundaria, en el colegio Fe y Alegría Nro. 5, en San Juan de Lurigancho, ganaba concursos de canto.

Desde pequeño lo sientes, ¿eres un predestinado a la vida musical?

Pienso que sí. Me dedico a la música desde que tengo 5 años. Hoy soy compositor de música popular y en el 2014 gané el concurso del Festival de la Juventud organizado por APDAYC. Hago sonido en vivo, grabo discos de bandas, diseño sonido para cine y masterizo a artistas internacionales.

Haces cumbias, rancheras, rock, boleros, ¿qué género te motiva más?

Con Andy Sánchez tenemos la orquesta banda show “Abby Whitte”. Tocamos todos los estilos del país e internacional. Lo que me motiva más es la música electrónica aplicada a la musicoterapia, para generar emociones al oyente y sanar sus enfermedades.

Tocas a cantores contestatarios.

Mercedes Sosa, Violeta Parra, Víctor Jara, Pablo Milanés, Atahualpa Yupanqui, Kafrune, música precursora para generar conciencia, despertar emociones que están dormidas.

¿Qué otros desafíos tienes?

Uno de los retos más grandes es que se conozca que aquí en Perú mi generación está desarrollando productos musicales con dignos estándares internacionales. Otro desafío es generar un sello discográfico reconocido por la industria internacional para competir a nivel Grammy.

Siendo un músico total ¿por qué participas en concursos?

Todos los que nos ganamos la vida a través de la música necesitamos el marketing. Participé para que puedan conocer quién es Alexandro Borbor.

¿Dirías que has hecho de la música un estilo de vida?

La música es una energía infinita igual que el amor. Todos y todas podemos acceder a ella de diferentes formas. Las aves, los árboles, la naturaleza también tienen música, esa fuente infinita de creatividad está allí para todos/as. Me he amoldado a ella con el tiempo. Sigue guiándome, creciendo, modificándose, evolucionando.

¿Se puede ser feliz en el Perú con la música?

Pienso que hacer música nos puede dar felicidad o también si estamos tristes podemos expresarnos a través de ella. Si hablamos del aspecto económico en nuestro país nos ha resultado durísimo vivir de la música, pero no nos damos por vencidos y trabajamos jornadas larguísimas de 12, 14 o hasta 16 horas al día. Cantamos, practicamos, producimos, grabamos, no hay un tope. A veces no es necesario tener mucho dinero para ser feliz.