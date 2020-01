Rosa Isabel Morffino: “Juliana remasterizada está mejor que la de hace 30 años”

Por: Sandy Carrión Cruz

Rosa Isabel Morffino grabó Juliana (1989) cuando tenía 13 años, tras ganar un casting a 500 niñas. A 30 años del estreno de la versión remasterizada, la actriz que vivió en un internado cuenta cuál fue su proceso de adaptación a la sociedad y cómo su papel influyó en su personalidad. No se arrepiente de haberse alejado de las pantallas chicas para no ser mamá ausente, como ocurrió en su caso.

¿Te costó salir del internado?

No, yo ya quería salir. Una vez que pisé calle, no quería regresar al hogar, estuve allí desde los 8 años. Ya mayor de edad, viví con mi mamá menos de un año y luego me independicé. He sabido salir adelante sola.

¿Los cambios fueron bruscos?

En el hogar viví bien, tengo recuerdos muy bonitos, no me puedo quejar. Cuando salí, tuve que vivir mi realidad: la pobreza, la delincuencia, el maltrato. Lo que se sigue viendo hoy en día.

¿La ausencia de tu madre te marcó?

Eso sí me marcó. Tuve percances con ella muchos años, pero todo mejora a los 24 años, cuando empiezo a tener mis hijos. Es más, yo quería ser mamá a los 19. Muchos me dicen por qué no seguí con mi carrera, pero yo vivo plenamente. Soy una mamá por elección.

¿Qué tanto te ayudó tu personaje en la vida real?

Muchísimo. Rosa Isabel y ‘Juliana’ tenían un carácter muy parecido. Nadie se podía meter conmigo. Aprendí a desenvolverme más, a no ser tan acomplejada.

Ya en la calle, ¿la fama te cegó?

Siempre he sido humilde, daba autógrafos hasta que mi mano se cansaba. La gente me reconocía, pese a que había hecho papel de hombre.

Ahora volverás a experimentar la fama. ¿Qué sentiste al verte de nuevo en las pantallas?

Me veo hasta bonita (se carcajea). Yo la veo, te juro, mejor que la de hace 30 años. Está claro y el audio está restaurado. La gente va a estar muy contenta y van a saber cómo era la Lima de antes.

¿Por qué crees que Juliana sigue vigente después de 30 años?

Por la realidad. La película no solo cuenta la explotación a los niños, sino también el maltrato a la mujer. Ahora incluso las matan.

¿A ti te maltrataron?

Sí, fue maltrato psicológico, pero nunca más volví con esa persona. Además, tuve apoyo de personas que me influyeron bien, me decían que tenía que salir adelante. Viví esa violencia, dolió, pero al toque la descarté hasta el día de hoy. Si no hubiera cortado la relación, sería una cifra más (de feminicidio).

Ahora que tus hijos están grandes, ¿planeas regresar al cine?

Sí, si es que hay oportunidad. Podría hacer la segunda parte de Juliana porque a la gente le gusta películas de realidades y no tanto comerciales. Con gente natural, como nosotros, que no parecíamos actores.