Almendra Pamela: “Pienso que la música no tiene género ni época”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Almendra Pamela es una persona, pero sobre todo una guitarrista graduada del Conservatorio Nacional. Ella, a través de su excelente trabajo, quiere reflejar la realidad de las mujeres transgénero en el escenario musical peruano.

Has estudiado guitarra clásica en el Conservatorio. ¿Cómo terminas haciendo eventos con la guitarra eléctrica?

La guitarra es un instrumento muy versátil, puedes tocar música española, peruana, latinoamericana. Visitando a amigos guitarristas me doy con la sorpresa de que tienen producciones, grabaciones, arreglos, y eso no podía quedarse en una computadora, sino en un escenario.

Entonces, todo esto parte de tu labor como maestra y de tus alumnos.

Creo que viene de la música, de grandes guitarristas, de colegas míos.

Haces estos eventos con otros músicos y hay dos en particular. ¿Quiénes son ellos?

Sí, formamos un gran equipo. Es el señor Pablo Bobadilla Rider y Janio Cuadros de Dolores de Delirio.

¿Qué eventos son?

Son los Guitar Expo. Hemos realizado varios y dos de ellos en el Auditorio Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Nacional. El último fue en julio de este año y salió perfecto. Creo que hemos llevado la música que hacemos a un nivel de exportación.

Dijiste en una entrevista que te sentías una mujer por dentro. ¿Esto es exacto?

Me siento un ser humano. Desde que tengo uso de razón hago música, entonces, pienso que la música no tiene género, no tiene época. La música está presente en los seres humanos desde la prehistoria. No importa cómo te vistas, sino cómo te sientes al hacerlo.

Eso es con relación a la música, pero ¿cómo es en ti?

Yo me percibo como una mujer.

¿Cuándo sientes eso?

Desde que tengo uso de razón. Personas como yo se sienten diferentes a sus amigos, entonces sobreactúas, sobreexpones tu lado masculino: jugaba fútbol, corría motos, corría autos. A mí me gustan las personas.

¿Te sentiste discriminada alguna vez en el tema laboral?

Soy una persona que ha terminado los estudios musicales en el Conservatorio. Trabajé en muchos centros laborales con una identidad que no me correspondía. Yo no tengo la culpa de ser una persona andrógina, el tema era que evaluaran mi currículum, no a mí. No importa cómo uno se vista, importa lo que uno hace y yo hago música.

¿Piensas tener familia?

Mi decisión es no tenerla, porque en verdad estamos en un país que no está preparado. Para sufrir discriminaciones laborales estoy bien yo, pero de ahí los hijos y la descendencia, me parece injusto.