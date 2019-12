Rafael Aita: “Conocer la historia evita las divisiones”

El mayor de los males como país es la ignorancia, opina Rafael Aita. Por eso ha personificado un superhéroe llamado Capitán Perú, y recorre colegios, calles y plazas para luchar contra ella.

¿Te consideras realmente un superhéroe?

Todos somos superhéroes y necesitamos actuar como uno. Podemos serlo si resistimos en el lado del bien y de los valores, siendo firmes en nuestras creencias y luchando por hacer de la sociedad un lugar mejor. Capitán Perú es uno más de los que lo hace.

Si esa es la misión del superhéroe, ¿quién es el villano que trata de sabotearlo?

Lamentablemente los villanos a veces somos nosotros mismos. Cuando buscamos hacer trampa o cuando dejamos de trabajar por nuestra patria, por ejemplo.

¿Y cómo luchar contra nosotros mismos?

La lucha es en realidad contra la ignorancia, la falta de amor al país y la falta de identidad y de valores. Pero todo eso se puede vencer conociendo nuestra historia.

La discriminación, por ejemplo, ¿se puede luchar contra ella con la difusión de la historia?

Sí, porque la discriminación tiene que ver con la falta de identidad. Es no vernos reflejados en el otro y no entender que nuestra sangre es mestiza. La historia permite que seamos conscientes de eso y nos identifiquemos con el Perú y con los peruanos. Conocer la historia evita las divisiones y permite trabajar en unidad.

Sin embargo, lo que vemos comúnmente no es precisamente unidad. Y si los colegios enseñan la historia, ¿qué es lo que está mal?

Es que debemos inculcar a las nuevas generaciones el amor al Perú. Un joven que ama a su patria no le roba, no se corrompe, no le hace daño y se dedica por mejorar su país. Pero nadie puede amar a su país si no lo conoce y lamentablemente en los colegios la historia es muy simplificada.

Y los alumnos tampoco se interesan por profundizar más. ¿Cómo hace Capitán Perú para que ocurra lo contrario?

Cuando nosotros vemos que nuestra historia es todo lo que nos rodea y la percibimos de forma viva, se hace más atractiva. No se trata tanto de la teoría, sino de hacerlo más didáctico y entretenido.

Tienes un libro, El secreto el último inca, ¿qué de diferente tiene a los otros libros de historia?

Que es una novela de ficción histórica basada en un hecho real del Perú. Muy pocos conocen, pero Francisco Pizarro y la hermana del inca Atahualpa fueron los que iniciaron el mestizaje. El libro se basa en esa historia.

¿Tienes algún proyecto en mente?

En 2020 tengo planeado sacar mi segundo libro. Es sobre la vida del inca Pachacútec contada de manera didáctica y entretenida.