Lisset y Gina: “En el Perú demostramos que la moda es para todas las tallas”

Por: Elizabeth Zamora Hernández

Lo que se inició como una mala experiencia de compra terminó gestando un exitoso evento de moda enfocado en el público de talla grande. La idea partió de Lisset Guadalupe y Gina Zorrilla, amigas que hicieron realidad el Plus Size Fashion Showroom, feria que ya se realizó en su novena edición, un encuentro al que acudieron todos los integrantes de esta comunidad a la que llaman “Curvy”.

¿Cómo surge el emprendimiento?

GZ: Todo fue basado en mi experiencia, como soy de talla grande no encontraba ropa que me quedara bien. Una vez compré por internet y lo que me llegó no me encajaba. Eso fue el detonante para querer emprender algo en este segmento.

LG: Conocí a Gina cuando le pasó eso, estudiábamos maestría en Administración de Negocios, entonces se nos ocurrió estudiar este mercado y la investigación arrojó que el 30% de la población peruana tenía sobrepeso y no tenía oferta de ropa. Entonces, contactamos a marcas del segmento para que tengan una vitrina de exposición en la feria, a la que llamamos Plus Size Fashion Showroom. El primer evento se realizó a inicios del 2017 y tuvo éxito, seguimos en fechas como el Día de la Madre, Fiestas Patrias y Fin de Año.

¿Cuál es el aporte principal?

GZ: Es el evento de moda oficial de tallas grandes del país, hemos llegado a la novena edición con mucho esfuerzo. En el Perú, demostramos que la moda es para todas las tallas; más allá de esto, siempre damos el mensaje de autoestima, estamos en contra del bullying o maltrato en una sociedad donde importa el físico y no hay tolerancia ni respeto.

LG: Se dirige tanto a mujeres como a hombres, ambos géneros importan. No solo se trata de vender, regalamos servicios como clases de maquillaje, asesoría de imagen, charlas de empoderamiento y aceptación. En nuestras ferias se juntan todos los de esta comunidad a la que llamamos “Curvy”.

¿Qué significa “Curvy”?

LG: Es una palabra en inglés que significa "curvilínea", las jóvenes usan mucho el término en las redes sociales en vez de usar otros calificativos.

¿Por qué antes no se le daba interés a este público?

GZ: Porque no lo veían atractivo, las marcas tienen el concepto de que sus prendas no lucirían bien en un modelo de talla Plus Size, además, no era la tendencia el ser gordo. Tener una producción talla estándar es más lucrativo que hacer una producción de tallas S, M y L.

LG: Las pocas marcas para gorditas fabricaban para gente mayor o creían que buscaban prendas para cubrirse y no para lucirse. Y cuando aparece el Plus Size se atrevieron a hacer ropa de moda, atrevida, de acuerdo a las tendencias, ya que muchas jóvenes comenzaron a integrarse a las redes sociales y exponían lo que compraban en el extranjero.