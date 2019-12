Campo de Almas: “No es tonto creer en ser un grupo underground”

Por Gabriel Gargurevich Pazos

‘No tengas miedo’ es el primer single de su nuevo disco que fue presentado este 15 de diciembre. Es un grupo de culto en Perú que nació en Trujillo en 1994. Campo de Almas lanza un nuevo disco titulado ‘Que no te falte ni gloria’ para celebrar sus 25 años en el rock. Esteban Gayoso y Gabriel Sotillo nos cuentan su experiencia en su nueva producción.

Cuéntenme un poco de la producción de su nuevo disco.

Este álbum se grabó en Figueras, Cataluña, a media hora de Barcelona. Tuvimos la suerte de que nuestro baterista, Álvaro, era amigo del dueño del estudio y lo invitó a que lo conociera y viera la posibilidad de grabar. El estudio está en medio del campo, entre castillos, es impresionante, explica Esteban Gayoso.

¿Es ahí donde grabaron el video?

Sí, las edificaciones tienen más de 500 años, es un pueblito antiquísimo. La edificación del estudio donde hemos grabado es de 1526.

¿Son disciplinados?

Sí. Creo que somos uno de los pocos grupos que he escuchado que ensayan a las 7 de la mañana –cuenta Gabriel Sotillo–. Es un ritmo que mantenemos por seis años. Hemos llegado a la conclusión de que ese horario es el mejor –agrega Esteban–. Las tardanzas se reducen.

¿Cómo es su relación con España? Por ejemplo, han grabado ahí y tienen colaboraciones de grandes bandas españolas.

Hemos tenido mucha suerte porque somos fans del rock español y hay una influencia. Entonces, todo este vínculo con ‘Los Secretos’ nace porque tuvimos la suerte de abrirles un concierto hace tres años y se generó una amistad. Cuando se da la posibilidad de grabar en España, lo primero que hicimos fue contactarnos con ellos.

Son 25 años de carrera. ¿Cómo ha cambiado la vida para ustedes?

Musicalmente hemos madurado –responde Gabriel–, como banda nos hemos complementado y personalmente he ganado una familia. Somos tan cercanos que nos hemos mandado a rodar de todas las formas –dice Gayoso–.

Me comentaban que se consideran un grupo underground. ¿Es tonto seguir creyendo en eso?

No creo que sea tonto creer en eso, porque hay gente que lo respeta; argumentar que es tonto es faltarle el respeto a estas personas. Si nosotros somos underground o no, lo ha determinado el tiempo y nuestro recorrido. Lo que te delimita entre ser underground y no es la exposición. Entonces, Campo de Almas no se hizo a base de exposición, sino a base de chamba.