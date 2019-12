Bruno Pinasco: “La cultura es el reflejo de cualquier país y el cine aún más”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos (@gabrielgargurevichpazos)

Es uno de los conductores más reconocidos y queridos de la televisión peruana, no solo por su buena vibra, sino también por su gran aporte a la cultura del cine. Bruno Pinasco nos cuenta sobre su agenda ‘Cinescape 2020’, que es una invitación para viajar en el tiempo y recorrer la evolución del cine.

¿Por qué el cine es importante para la humanidad?

El cine fue el primer gran medio que nos permitió conocer y tener un vestigio de las cosas. El legado documental que tiene el cine es maravilloso y creo que marcó un antes y un después en la humanidad. Además, del gran aporte que nos da, como es el entretenimiento.

Entonces reafirma la identidad de un país. Por ejemplo, México tiene una industria cinematográfica larguísima.

En general, la cultura es el reflejo de cualquier país y el cine aún más por tener esta cosa de reflejar aspectos de la sociedad. Los mexicanos hacen cine a la par que Hollywood y tienen su gran auge cuando los gringos tienen el bajón de la Segunda Guerra.

¿Crees que en el Perú ayuda a fortalecer nuestra identidad o a valorarnos más?

No sé si tanto, pero creo que es importante tener una forma de verse o identificarse. Por ejemplo, hace poco restauraron la película Juliana, ahí tú ves las imágenes de una Lima que ya no existe y es importante que las nuevas generaciones la vean para que conozcan cómo era su país. Pero lamentablemente, la temática que toca sigue siendo la de ahora.

¿Para hacer labores de producción sirve el carisma o se necesita algo más?

El don de gente sirve para comunicarte de mejor manera. En la historia hay las dos cosas: productores que son nazis y los que tienen ese recuerdo de personajes carismáticos y queridos, pero al final depende de la personalidad.

¿Crees que reír es un factor que te mantiene joven?

El sentido del humor es básico en la vida. En mi vida, en mi estudio, con el equipo de producción estamos haciendo chongo o poniéndole chapas a alguien y hablando malcriadez y media. Mi producción es lo más políticamente incorrecta del planeta Tierra.

¿Qué te hace reír más en tu vida cotidiana?

Me encanta el humor absurdo y tonto, el juego de palabras, cambiarle de nombre a las cosas.

Eres glamoroso siempre.

No soy un fashionista, pero me gusta. Aunque como soy bien tela y tengo el cuerpo de un niño de 16 años me cuesta conseguir la ropa.

¿Piensas que uno se realiza cuando es padre?

No, no es algo que me pase por la mente y si me hubiera pasado por la mente, ya lo hubiera hecho. No me gustaría ser un papá viejo.