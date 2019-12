Laura Spoya: “Estoy acostumbrada a que me critiquen desde que fui Miss Perú”

Por Patricia Lobatón

A sus 28 años, Laura Spoya probó en el mundo del stand-up comedy. Ella se dio cuenta de que tenía esta pasión y empezó contando sus experiencias personales (buenas y malas), pero de una forma divertida y llevando un mensaje a su público.

Eres muy dinámica en redes sociales. ¿A qué te has enfrentado?

A muchas cosas. Gracias a Dios me siguen muchísimas mujeres, es mi público principal. Ahora, en las redes sociales hay mucha sobreexposición, muchas que lo toman para ser modelos de Instagram y las sigan muchos hombres. Me doy cuenta de que tener muchos hombres siguiéndote no te trae nada bueno. Nada más que un like. Me he enfrentado a hombres que no me quieren mucho por como soy y por el mensaje que trato de dar a las mujeres. Ya me casé, así que no busco ningún hombre. Me pueden odiar (risas)...

¿Muchos hombres te odian?

Me mandan mensajes diciéndome: “por tu culpa mi novia, tras ver tu Instagram, ha querido revisar mi teléfono”, o “por tu culpa no me quieren perdonar la infidelidad”. Otros me escriben para pedir consejos y me consultan qué no deben hacer para no pelear con su novia.

¿Cómo lidias con los malos comentarios en las redes sociales?

No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Estoy acostumbrada al hecho de que me critiquen desde que fui Miss Perú. Al comienzo me afectaba, luego poco a poco me di cuenta de que no tengo por qué complacer a todos. Tengo que complacerme a mí misma con las personas que quiero. A las que no les gusto, bienvenidos a no seguirme.

En tu embarazo te criticaron porque estabas muy delgada…

Sí, hay gente que considera que necesariamente una mujer embarazada debe tener una panza enorme. Toda la vida he sido bastante flaquita. Cuando estuve embarazada subí 10 kilos, pero no se me notó mucho la panza porque mi bebé nació pequeña. Luego también llegaron las críticas porque me recuperé rápido y estuve flaca de nuevo, tendrían que conocerme más para opinar, porque las apariencias engañan muchísimo. Dicen que me ven antipática y no soy así. Me ven muy fina, pero la verdad es que no lo soy (risas).

¿Has pensado en volver a un certamen de belleza?

Certamen de belleza no, hay otros concursos que me están “guiñando el ojo”, pero todavía no puedo decir nada porque es a largo plazo.

¿A dónde quieres llegar con lo que colocas en redes sociales?

Trato de hacer un contenido que empodere a las mujeres. Y hago stand-up comedy de este tipo.

¿Tus monólogos abren los ojos a las mujeres?

Creo que sí. Cosas que en algún momento me han pasado. De cuando me sacaron la vuelta o la primera vez que he perdonado... Tampoco es muy recomendable regresar con el ex, siempre lo digo.