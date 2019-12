Anna Carina: “El cielo es el límite y cada escalón me ha costado”

Por: Gabriel Gargurevich

La cantautora grabó el videoclip con la productora 2 Wolves Films que ha trabajado con artistas como Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Becky G y J Balvin. Con cuatro discos en su carrera, Anna Carina, la reina del pop peruano, busca conquistar el mundo del género urbano. Esta vez llega con ‘Dónde están’, una canción que invita a las mujeres a tener voz, a empoderarse y no dejarse dominar por nadie.

¿Cómo es que llegas a estas altas esferas de productores y músicos?

Soy una artista pop que dependiendo de lo que vaya consumiendo, voy fusionando con diferentes géneros. En esta etapa comienza esta tendencia por lo urbano y me gusta escucharlo, cantarlo y bailarlo. Entonces me dije por qué no seguir haciendo pop. Pero fusionarlo con un poco de urbano y eso es lo que hacemos desde el año pasado.

¿Dirías que estás en el apogeo de tu carrera?

No, creo que estamos trabajando duro para llegar a eso. El cielo es el límite y cada escalón me ha costado tanto que estoy contenta con esta canción.

Tú componías sola.

Sí, mi guitarra y yo. Pero para la primera canción de pop urbano decido irme a Miami, conozco a este grupo top de compositores y componíamos en sesiones de cuatro o cinco personas.

PUEDES VER Steve Harvey genera polémica por broma sobre Colombia

¿Esta canción tiene que ver con el empoderamiento femenino y romper estereotipos?

Es un mensaje con el que hoy las mujeres se sienten identificadas y también una motivación para las que tienen un poco de miedo de alzar la voz y defender sus derechos.

En todo caso, ¿apoyas la lucha feminista?

Cuando hay que alzar la voz, hay que hacerlo, pero con educación y sin violencia, porque eso es algo que yo nunca voy a apoyar en ninguna de sus formas.

¿Es importante la sensualidad en tu música, en tu performance?

Juego un poco, algunas letras sobre todo las urbanas, tienen su dosis de sensualidad, aunque sin llegar a lo vulgar.

¿Es verdad que trabajaste en un banco y que en un momento ibas a dejar la música?

Sí, acababa de sacar mi segundo disco y era difícil porque era una artista solista y tenía que batallar con todo. Soy publicista de carrera, pero fue perfecto porque se relaciona con lo que hago, entonces decidí hacer de lado la música y empezar con mi trabajo de diseño gráfico.

¿Cómo te sentiste?

Súper contenta, me sentí una persona normal porque cuando uno se dedica a esta carrera a veces no tienes fines de semana. Trabajar en un banco era tener un horario igual al de mis amigas, pero eso duró dos años porque me di cuenta de que en realidad lo mío era la música.