Pablo Saldarriaga: “Soy una persona libre, pero tengo la sensación de querer buscar más”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Es una historia muy divertida, llena de amor, desamor y travestismo. El reconocido actor Pablo Saldarriaga, en búsqueda de nuevos retos, interpreta junto a Pietro Sibille ocho personajes con 48 cambios de vestuario en la obra El misterio de Irma Vap.

La obra es un homenaje a la libertad o ¿me equivoco?

No, claro que no. Es un homenaje a la libertad de reírse y hacer una ironía de todo. Charles Ludlam escribe una obra para que él y su pareja jugaran a travestirse, reírse de Shakespeare, de los actores, de la escena, de la actuación.

¿Qué tan libre eres tú en tu vida?

Trato de serlo, pero creo que la pregunta podría ir por cuánta libertad de sensación tienes.

Entonces, ¿cuánta sensación tienes?

Soy una persona libre, pero tengo la sensación de querer buscar más. Creo que esta cuestión insaciable no es totalmente libre porque es como un perro mordiéndose la cola.

¿Ser libre implica tener menos dinero?

Sí, en mi caso sí. Porque es una escena donde el mercado es el dictador brutal. Por ejemplo, no estás al servicio de los discursos de todo el mundo.

¿La transgresión es necesaria para las artes?

Se necesitan ansias para descubrir que más hay. Creo que la transgresión va más como para saber qué hay detrás de la cortina.

¿Tienes ese feeling?

Hay muchas verdades, entonces me gusta ponerme en diferentes situaciones. Cuando buscas más allá de lo que te dan en el combo de la cajita feliz ahí da la apariencia de que eres un transgresor, solo es cuestión de mirar.

¿Cómo te sientes a tus cuarenta y tres años?

En scooter. Me siento joven, pero no porque lo busque, sino porque mi vida me lo exige.

Siempre has tenido una onda positiva, pero ¿explotas a veces?

Sí, creo en esta cuestión de lo opuesto, es decir, uno ríe tanto como llora.

¿Solo se necesita amor para vivir?

Puede ser el sostén de cosas muy terribles.

¿Cuál es el tipo de amor que prefieres?

El paternal. Ser padre me enseñó a mirar a mi papá de otra manera y eso fue una hermosa reconciliación.

¿Qué necesita el teatro para crecer en el Perú?

Que vaya más gente. Se están logrando cosas como festivales, ver el teatro de manera más integral como parte de la vida de cualquier peruano.