Jely Reátegui: “La madurez es encontrar un equilibrio”

Por: Sol Pozzi-Escot

Jely Reátegui tiene 31 años. Es millennial. Su personaje en la recientemente estrenada serie ‘Un día eres joven’ le ha permitido adentrarse más en lo que llama su búsqueda personal. Nos cuenta sus esperanzas y temores a lo largo del viaje del crecer.

¿Existe de verdad esa edad de la madurez?

Los 30 son una edad decisiva. Empiezas a asumir responsabilidades de adulto, a hacerte cargo de tu vida, lo que puede causar ansiedad, ya que la sociedad espera de uno ciertas cosas que, si no cumpliste, fracasaste. Son ideas que hoy la gente está desestructurando.

¿Cómo has vivido tú ese proceso?

Soy una persona en constante aprendizaje, madura para algunas cosas, inmadura para otras… Es parte del proceso de ser adulta… He tenido momentos de depresión, angustia, al llegar a cierta edad y no haber cumplido ciertas cosas que pensaba tenía que cumplir. Hacer esta serie me ayudó a reconectar con esa etapa en la que no sabía lo que quería.

¿Qué diferencias ves tú entre la idea de crecer para nuestra generación y la de nuestros padres?

Antes a los 30 se tenía hijos. Las responsabilidades eran impuestas por la sociedad y distintas a las de hoy: cuando mi mamá tenía 30 yo ya tenía 5 años y ella tenía que hacerse cargo de su vida y de la de su hija. Creo que ahora se trata de buscar su propio camino y seguirlo.

¿Como defines ser millennial?

Mi generación vio nacer al internet, que es hoy el motor del mundo. Vivimos ese cambio de golpe y eso es frustrante ya que podemos sentirnos atrasados ante los más jóvenes que nacieron con eso. Ser millennial es un término muy amplio, que abarca muchas edades que han vivido cosas muy diferentes.

¿Qué idea tienes de madurez en este punto de tu vida?

La madurez es encontrar un equilibrio, no preocuparse por estar feliz todo el tiempo, saber que si estás muy feliz en un momento luego puedes estar igual de triste y eso está bien.

¿Cómo ves, de acá al futuro, el panorama de cine y TV?

Está creciendo y mejorando mucho. ‘Un día eres joven’ está en Movistar TV, una plataforma latinoamericana. Es decir, te van a ver en Chile, México, España… El campo laboral se expande y hay más oportunidades de hacer coproducciones con otros países. Esto es beneficioso para toda la gente dedicada al audiovisual. Así se podrá crear un mercado latinoamericano fuerte.

También es importante para fortalecer nuestra sociedad…

Para unir a Latinoamérica. Tal vez es muy romántico lo que estoy diciendo, pero es una buena oportunidad para unir fuerzas y generar contenidos.