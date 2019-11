María José Osorio: “No importa lo que piensen, lo que necesiten... sino lo que necesitas tú”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos | @gabrielgargurevichpazos

¿Maternidad? ¿Hombre ideal? ¿Depilación? ¿’Éxito laboral? Son preguntas que una amiga se hizo y que María José Osorio pretende responder en su nuevo libro “Es para una amiga”, lleno de humor y cotidianidad, que tal vez nos haga cuestionar por qué una mujer hace tantas cosas innecesarias que la sociedad determina como correctas e indispensables.

¿Es correcto decir que ‘Es para una amiga’ fue escrito con sensibilidad femenina?

Todo lo que escribo siempre va a tener una sensibilidad femenina. Creo que eso es algo bueno porque aporta y eso de ninguna manera significa que no es para el público masculino.

En el libro dices que eres terriblemente indecisa y bastante decidida a la vez ¿Por qué te cuesta tomar tanto pequeñas decisiones?

Soy una persona que se enreda fácil con las decisiones pequeñas como ¿qué vamos a comer hoy? Me encanta ver todas las opciones, pero me he dado cuenta de que no soy así cuando se trata de las decisiones grandes.

En el capítulo ‘Sororidad’, dices que en la búsqueda desesperada de un hombre las mujeres se están perdiendo a sí mismas. ¿Hay algún reclamo a la sociedad?

En Sororidad hablo de relaciones románticas, pero en el sentido de lo que pasa con nosotras.

¿Te vas contra los hombres?

Jamás, solo contra los malos hombres. Es un tema nuestro más que de los hombres. Una de las cosas que nos ha dejado el feminismo es dejar de girar alrededor de algo, que no importa lo que piensen, lo que necesiten... sino lo que necesitas tú.

En ‘Tengo la pierna peluda’, dices que las mujeres se afeitan porque no se soportan de otra manera. ¿Cómo concluyes que la mujer debe parecer un jabón nuevo?

Es una de las tantas cosas de la publicidad. Enmarcar con aspecto negativo los pelos de las mujeres. Parte del feminismo es hacer lo que a cada una le hace sentir más cómoda. Si tienes ganas de depilarte te depilas: hazlo porque te da la gana.

¿Escribir en clave de comedia aminora la ansiedad?

La comedia es una gran arma de defensa contra la ansiedad, contra los monstruos internos o traumas. A mí me ayuda a reírme de mí misma, aunque no sé si necesariamente me resta ansiedad.

Dices que estás casada pero conservas tu libertad. ¿Sigues siendo soltera codiciada?

Es bonito verlo como la filosofía de más allá de un compromiso con alguien. ¿Qué significa la soltería más allá de eso? Es un proceso que aprendí, es supervalioso para aprender cosas sobre ti.

¿Qué es lo mejor de escribir para mujeres?

No escribo para mujeres, pero lo mejor de escribir con las mujeres en la mente es sacar personajes femeninos al frente.