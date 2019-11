Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Blogger, influencer, empresaria y escritora, pero sobre todo fanática acérrima de Disney, y más aún de La sirenita. Didi Ibarra, quien no olvida nunca a su niña interior, reafirma su amor por este mundo mágico con una increíble colección de bikinis inspirados en una de las princesas más famosas y que busca romper con los estereotipos del cuerpo perfecto.

Tienes un gran gusto por Disney, es más, tienes un tatuaje de Mickey Mouse. ¿Te gustaría tener otro?

Es chistoso porque dije que el siguiente que me hiciera debía ser la silueta de Ariel o la de Minnie. Era un sueño a largo plazo, pero la próxima semana me lo voy a hacer.

Produces videos, tienes una web, has publicado un libro y ahora eres diseñadora. ¿Trabajas sola?

Cuando inicié con ‘Dolce Placard’, hace como seis años, todo empezó como hobby, y sola, por lo que tenía que hacer todo. Ya cuando fue creciendo tuve un equipo de trabajo; si no fuera por ellos, no me daría abasto.

¿Tu niña interior está más acentuada que en otras personas?

No sé si más que en otras personas, pero la dejo relucir más. Todo el mundo tiene su niño interior súper mega híper vivaz, aunque a veces no lo muestran tanto, no tienen la oportunidad o no tienen la personalidad para ello. Yo tengo las emociones a flor de piel y todo sale.

Tu colección para Capittana, ‘Under the sea x Didi’, son trajes de baño con detalles hechos a mano.

Uno tiene que romper los estereotipos porque hay muchos tipos de cuerpos. Nos enfocamos en diseñar modelos para todas.

Modelaste los bikinis...

En Aruba, fue un sueño. Tomamos fotos increíbles bajo las aguas, son turquesas, transparentes.

Tus trajes de baño no son pequeños, pero cuando los vistes te ves sexy. ¿Esa fue la intención?

‘Ariel’ es una mujer vivaz y alegre. Me gusta una sensualidad que proyecte a la mujer segura de sí misma, eso quisimos representar en los bikinis.

En tu libro Quiérete, confesiones de una vida no tan rosa dices que en el colegio te sentías diferente. ¿Ese sentimiento sigue hasta hoy?

Hay mucha diferencia que cuando tenía quince años. Me encanta ponerme diferente ropa y no me preocupa que me haga ver más flaca, sino ahora mi punto es que me sienta bien.

Estudiaste arquitectura. ¿Cómo harías la casa de La sirenita?

Que el elemento agua y antigüedades estén por toda la casa, con una sensación de unión y de aventura.

¿Cómo es tu estilo de vestir?

¡Uy! Eso está difícil. La moda es un medio de expresión para pensar en libre, ser vivaz, alegre, sexy y cómoda.

Es un cliché decir que como uno viste es el reflejo de su personalidad.

No lo considero.

¿Cambiarías todos los días?

Tu personalidad depende de tu humor y del día a día.

¿En el Perú vestimos bien?

Sí, de todas maneras. El Perú tiene recursos naturales para todo lo que es moda y siento que a veces en el extranjero lo aprecian más que en nuestro país.

Antón Chéjov dijo: “La felicidad no existe, lo único que existe es el deseo de ser feliz”. ¿Estás de acuerdo? ¿Eres feliz?

Yo me considero feliz especialmente después del año que he tenido. Hacer esta colaboración con ‘Capittana’ es un sueño y, además, me he casado.

¿Qué consejo le darías a tus seguidoras?

Creo que amarse uno mismo sobre todo porque el día en que tú comiences a valorarte y a quererte, otras personas lo tendrán muy en cuenta y muchas oportunidades comenzarán a darse.