Slipknot: “La música no está muriendo, está en todas partes”

La banda ganadora de los premios Grammy, Slipknot, vuelve al Perú para presentarse en Vivo x el Rock. Charlamos con Shawn Crahan, más conocido como Clown, el miembro más longevo de Slipknot.

¿Piensas que el público peruano puede estar a la altura de los grandes festivales del mundo?

Sí. Los peruanos son increíbles, es una locura. La verdad no me sorprende porque la música es así. Hay millones de personas que sienten lo mismo que yo, por eso hago esto.

¿Qué hace un miembro de Slipknot cuando no está en el estudio o en el escenario?

En este momento estoy lavando mi auto. Tengo que decirte la verdad. Tenemos una regla: descanso es descanso. En este momento estoy en eso. Solo hago estupideces, como lavar mi auto, comprar peces para mi pecera.

Detrás de la máscara, eres una persona normal.

Sé que debemos hablar de música, pero tengo que ser proactivo. Si yo lavo mi auto mientras hago la entrevista, entonces gano.

¿Cómo es la relación entre ustedes?

Mejor que nunca. Ya estamos viejos. Acabo de cumplir cincuenta años y, si no sé lo que está pasando, nunca lo sabré. No queremos estupideces ni rodeos. No hay que preocuparse, solo hacer las cosas bien.

¿Es difícil?

Sí, lo es. Créeme. Pero cuando tienes tiempo libre, es mejor. Creo que disfrutamos mucho más nuestro tiempo. Confiamos mucho en nosotros. Es muy bueno.

¿Cómo lo logran?

Trabajando y haciendo arte. Estamos en la misma sintonía. (En la banda Slipknot) somos nueve hombres trabajando juntos bajo un compromiso.

¿Y cuando no piensan igual?

Eso es ser artistas, no se puede pensar lo mismo siempre. Te ayuda a crecer como músico y como ser humano.

¿Cuáles son tus influencias musicales?

The Beatles, Pink Floyd, Buddy Rich, Frank Sinatra. Luego, Led Zeppelin, Jane's Addiction, AC/DC.

¿Crees que el metal está muriendo?

Siempre dicen eso. La música no está muriendo, está en todas partes. Los únicos que morimos somos los seres humanos. Si la música muere es por la radio.

Pero su música no es popular para la radio, ¿cómo han formado una carrera?

Lo único que siempre necesité fue gente cerca de mí para que lleve nuestro arte a otros. Todos somos seres humanos, pero estamos en diferentes partes del mundo. Si a alguien aquí le gusta mi música, a alguien en Perú también.