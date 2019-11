Daniel Salvo y José Güich: “La ciencia ficción es un poderoso medio alegórico y poético”

Daniel Salvo, autor del clásico libro de cuentos El primer peruano en el espacio, y José Güich, la pluma creadora de El sol infante, visitaron La República para conversar de Noticias del futuro, antología de ciencia ficción cuyo valor literario lanza por la borda todos los prejuicios del género.

¿Cómo fueron sus primeras experiencias con la ciencia ficción?

DS: Mi fascinación se produjo desde los años 70. Mi papá, un día, me compró un librito de ciencia ficción que contenía solo letras… Pensé en no leerlo; sin embargo, me engancharon los relatos de aventuras.

JG: Inicié mi acercamiento cuando tenía 6 años, con películas de serie B. Me atrajeron las parábolas de la guerra atómica de un mundo posnuclear, los mutantes y el espacio. Más adelante, me marcaron ‘La dimensión desconocida’ y la franquicia de ‘Star Trek’.

¿Qué objetivo inmediato se persigue con Noticias del futuro?

DS: Hasta cierta época hubo una descalificación del género. Por otro lado, Latinoamérica siempre está obsesionada principalmente con la identidad nacional. Gracias a la antología se logra cubrir un vacío, buscamos darle madurez a la ciencia ficción peruana, quitar las actitudes oblicuas de los que dicen ‘¿por qué no lees otra cosa?’.

JG: Estamos en un momento de eclosión, una ‘primavera’ y esta antología entrega nuevas voces. La ciencia ficción es un poderoso medio alegórico y poético. Hablar del tema en un tono serio demuestra que los tiempos han cambiado y, por ello, los objetivos de por sí ya se están cumpliendo.

¿La falta de cultura científica en el Perú influye en la calidad de autores del género?

DS: No tanto. Somos un país que recibe avances científicos y los traduce. El hecho de que nos alcancen los efectos de la contaminación o el deshielo de los glaciares nos involucra, allí recurrimos al conocimiento.

¿Existen profecías en este libro?

JG: En realidad la ciencia ficción está más por descuadrarnos con preguntas que darnos respuestas. No puede convertirse en una solución moralista, aunque sí ser inquisidora. Cada autor proyecta una serie de preocupaciones; ya serán los lectores quienes tomen una postura respecto al tono de advertencia o de anuncio catastrófico.

¿Cuándo creen ustedes que la ciencia ficción se incluirá en el plan lector de forma perenne?

DS: Debería ser a partir de ahora. Quizás al plantear alternativas (en las obras), irónicamente, se nos permita atraer esa imaginación a la realidad. Aún seguimos creyendo que el futuro como peruanos depende de otros, como el caso de las multinacionales. El género nos va a permitir reaccionar.

JG: No sé si haya un interés programático. Falta en los operadores una perspectiva más versátil, arriesgada. Esto, en primer lugar, ayudaría a despertar el pensamiento crítico sobre los riesgos de la tecnología. Hoy empieza una cruzada heroica a fin de incluirla en las actividades escolares (risas).