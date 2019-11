Alejo Igoa y Tonny Boom: “Este recibimiento no se da en otros países, solo en Perú”

Por: Renata Reluz

Alejo Igoa y Tonny Boom se unen a Badabun, Fedecole, Antrax, entre otros, en el festival más grande de youtubers de Latinoamérica. La cita es hoy. Ambos youtubers del momento se presentarán en la cuarta edición del Entel Media Fest para llevar la buena energía de siempre a todos sus seguidores, pero ahora en vivo y en directo. ¿Te lo vas a perder?

Cuéntennos, ¿cuál es la razón de su visita al Perú?

Sí, estamos aquí por el Entel Media Fest –señala Tonny Boom–. Así que los invitamos este sábado 9 para que disfruten junto a nosotros. Para mí –añade Alejo– es la primera vez que vengo y es increíble porque no solo vamos a ser nosotros, sino muchísimos youtubers. Va a estar bueno.

Tonny, ¿cómo fue tu primera presentación?

Fue el año pasado. Ya habíamos venido con una gira con ‘Club Media’ y cerramos con broche de oro porque aquí la vibra de la gente es increíble. El show lo hacen ellos, o sea, si no fuera por la vibra de ellos sería como un show cualquiera.

¿Qué tienen planeado para su presentación?

Bueno yo –explica Tonny– soy el encargado de conducir el evento, así que voy a estar casi todo el día... Por mi parte, es la primera vez acá, así que bueno voy a darlo todo arriba del escenario –agrega Alejo.

Alejo, ¿qué tal la estás pasando?

Lo que más me ha gustado es la gente de Perú porque es muy loca, muy amorosa. Este recibimiento no se da en otros países, solo acá.

Alejo, ya tienes seis millones de seguidores en Youtube.

Es hermoso, es una locura. Los seguidores suben de uno a uno, pero una vez que estás viendo que pasas un millón más es como ¡wow!

¿Y tienes algo especial para celebrarlo?

No, nada especial, pero sí voy como que disfrutando el proceso.

Alejo va seis millones, pero Tonny no sube un video desde hace un año, ¿qué pasó?

No sé, la vida no ha sido fácil –confiesa entre risas–. Mi fuerte siempre ha sido Instagram. Yo hice videos porque mi equipo me motivaba siempre y nos iba supergenial. Tengo que reconocer que no fui constante; sin embargo, tengo que retomarlo, pero mientras nos vemos en las otras redes sociales. No todo es Youtube en la vida, chica.

Youtube es bastante complicado, debes ver el contenido, editar…

Sí, es complicado –señala Alejo–. Hay un momento en el que requieres de un equipo. Por ejemplo –asegura Tonny– yo sé editar, pero hay cosas más complicadas que hacen el video más divertido.

Alejo, tú subes videos seguido.

Sí, de hecho yo me inicié en Youtube desde hace seis años y sigo.

¿Hace cuánto tienen esta amistad?

Fue en México –recuerda Alejo–. Sí, yo fui para allá y dije: “¿Alejo Igoa? Soy tu fan” –bromea Tonny.

Tonny, también te veo en el canto.

Empecé con las redes sociales y la gente siempre pide más... Hace como dos años sacamos tres canciones que están en Youtube y a una le hicimos un videoclip. Ahora tuve la oportunidad de colaborar con una amiga que ya es cantante como ‘Gaby Noya’.