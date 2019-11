Trilce Arana y Mariella Gutiérrez: “Los youtubers somos una ventana positiva”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

A solo unos días de llevarse a cabo el ‘Entel Media Fest’, conversamos con las dos fashion bloggers Trilce Arana y Mariella Gutiérrez, quienes nos cuentan cómo se vivirá la experiencia en el festival internacional de youtubers más importante de Latinoamérica, el cual busca que miles de fanáticos se encuentren con su ídolos que solo conocen a través de la pantalla.

¿Cuál va a ser su función en el Entel Media Fest?

Nosotras nos vamos a encargar de estar en el panel, tener un contacto bastante directo con la audiencia. También haremos un ping pong de preguntas y hablaremos de la creación de contenidos, comenta Trilce Arana. Sí, vamos a darles el empujoncito y algunos tips, añade Mariella Gutiérrez.

Mariella, ¿cómo te animaste a empezar en el mundo de las redes sociales?

Yo tenía siempre la idea de crear mi canal de YouTube, y todos los años lo postergaba. Una semana antes de mi cumpleaños me dije que no iba a dejar pasar otro año más, así que me grabé, subí mi video y me di cuenta de que tenía acogida.

¿Te acuerdas de cuál fue el contenido del primer video que grabaste?

Sí, era un juego de ropa que compré en Gamarra y de una tienda china.

Trilce, ¿ahora cuéntanos tu experiencia?

Empecé hace tres años y con el mismo temor porque todos tenemos esa idea de lo que pueden decir los demás, pero necesitas ese empujón para empezar. Mi primer video fue una agenda hecha a mano porque no quería dar la cara, solo se veían mis manos.

Mari, en tu caso estuviste al frente desde un inicio. ¿No sentiste vergüenza?

La verdad es que sentía vergüenza y es algo raro porque no es en vivo, pero igual tienes roche de estar hablando a la cámara y creo que me fui acostumbrando.

¿Qué tan responsables se sienten a la hora de crear contenidos?

Cuando veo mis videos me aseguro de que no haya dicho algo que pueda hacer sentir mal a las personas porque no sabemos qué tanto impacto podemos tener, aclara Gutiérrez, incluso hasta un story en Instagram lo evalúo.

¿Y en tu caso, Trilce?

Es igual. Es bonito sentir el cariño de las personas, pero también es un peso la responsabilidad que nos dan porque nos escriben pidiendo desde un consejo hasta temas personales. Tenemos que cuidar la calidad del contenido.

¿Cuáles son las propuestas que les dan a sus seguidores? ¿Son accesibles?

Mi canal de YouTube está más orientado a precios asequibles en Gamarra donde hay ofertas. En otros videos, muestro ropa de tiendas chinas y son las súper ofertas con el precio más bajo, resalta Mariella.

Trilce, tú compartes mucho con los seguidores.

Sí, me atrevo a hablar por los demás, y lo que hacemos es darle exposición a emprendedores que no puedan pagar una publicidad digital o por medios tradicionales. A ellos les demostramos que los youtubers somos una ventana positiva.

¿Cómo se ven ustedes aportando a esta comunidad?

Nosotros hemos agarrado un target de ‘viste bien con las tres B’, es decir, bueno, bonito y al alcance del bolsillo, porque vestir a la moda no significa vestir con lo más caro, comenta Arana.