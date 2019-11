Silvana Cañote: “El cine te da esa libertad de imaginación”

Por: Sol Pozzi-Escot

¿Qué hace que el terror siga atrayendo al público más allá del pasar del tiempo? Silvana Cañote, protagonista de Sebastiana, la maldición, la más reciente película de Augusto Tamayo, comparte sus experiencias al explorar, por primera vez, este género.

PUEDES VER Francisco Lombardi recibirá premio del Festival de Huelva en España

¿Qué te atrajo del guion de Sebastiana?

Tenía muchas ganas de trabajar con Augusto y la idea de hacer una película de terror ya se me había presentado, pero el enfoque que se les dio a esos proyectos no se ajustaba a lo que a mí me hubiera gustado hacer. Nunca dudé del criterio de Augusto para hacer la película, así que decidí confiar.

¿Qué retos implica el hacer una película de terror que no se dan en otros géneros?

La idea es que el espectador sienta que efectivamente hay una aparición con la que uno está interactuando, y para eso hay que darle realismo al personaje y a la acción. Creo que encontrar una armonía entre esos elementos es el desafío más grande que representa hacer una película de esta naturaleza. A eso súmale las grabaciones de noche, correr en el campo, sin zapatos, y una serie de implicancias ya más a nivel físico.

Es interesante hacer énfasis en el tema del miedo. Sebastiana parte del pasado y salta hacia el presente y es originalmente una tradición de Ricardo Palma. ¿Qué crees que hace que la gente, más allá del tiempo, siga fascinada por el terror?

Creo que al ser la vida en la ciudad un tanto difícil, y al tener uno que pasar por una serie de adversidades cotidianas, es el cine el que te da esa libertad de imaginación que no tienes en otros espacios, y el cine de terror es muy atractivo en ese sentido porque te permite explorar otro tipo de sensaciones…

A ti, personalmente, ¿qué te causa miedo?

Los temblores.

PUEDES VER Ciclo de cine peruano en España

Justo pasamos el mes de los milagros y los temblores…

(Risas) Es una de las cosas a las que más miedo le tengo.

El reparto principal de Sebastiana está compuesto por mujeres. ¿Por qué es importante, en el contexto del cine peruano, ofrecer este tipo de propuestas?

Dar oportunidad a jóvenes actrices es de gran importancia para el crecimiento de la industria. Esto es algo que aprecio mucho en Augusto. Somos seis chicas protagonistas de la película. Algunas hemos tenido más tiempo trabajando en televisión, otras en cine, pero creo que ninguna ha hecho tanto como para que uno pueda decir, “ya basta de esta chica”… creo que todo lo contrario…

¿Cuáles son tus películas de terror favoritas?

Hace poco vi Pesadilla en Elm Street, que me pareció muy buena. Me gusta más el suspenso, y Sebastiana tiene mucho de esto.