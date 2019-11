Karla Lorena Ruiz: “Preguntarnos el porqué de las cosas es esencial para la transformación personal y social”

Afortunada y agradecida por todo lo que ha vivido y aprendido a sus 25 años. Así se siente Karla Lorena Ruiz, egresada de la primera promoción del Colegio Mayor Secundario Presidente de la República, que regresó a Perú hace dos meses, después de haber estado ocho años en el extranjero (Singapur y Estados Unidos), para trabajar en la organización de proyectos de innovación de alto impacto en el Perú.

¿Qué significó para ti el ingresar al COAR y cómo influyó en tu vida?

Ahora que ya terminé mis estudios y que lo veo mejor, creo que fue una llamada de atención para mí misma, de lo poco que sabía y conocía más allá de mi realidad. Me encontré con chicos con los mismos sueños que yo, pero también me encontré con muchas diferencias sociales. Diversas realidades que te hacen pensar de lo burbujas que pueden ser las sociedades en las que vivimos.

¿Qué puedes rescatar de tu experiencia estudiando en el COAR y en el extranjero?

Estudiar en el Colegio Mayor y en el extranjero fue crearme empatía más allá de mi concepto de ser peruana. Me di cuenta de que la transformación educativa tiene que ser holística, no solo debe centrarse en pasar los estándares internacionales PISA, debe estar orientada a crear y formar estudiantes con pensamiento crítico,que puedan cuestionar el sistema y decir por qué hemos entrado en la lista de los 50 países más corruptos.

Has estudiado seis años en el extranjero. ¿Cómo se te dio esa oportunidad?

El último año de colegio me enteré de la oportunidad de un grupo de escuelas que se llama Colegios del Mundo Unido (United World Colleges). Yo apliqué al Comité de Perú y pude obtener la beca para poder hacer un bachillerato internacional en Singapur. En 2013 fui a Estados Unidos a estudiar Ciencias Políticas en St. Olaf College, escuela privada de artes liberales ubicada en Northfield, también con una beca que me ayudó a obtener la escuela de Singapur.

¿Qué te motivó a estudiar Ciencias Políticas?

Amo hablar de política, y no solo en el ámbito teórico, creo que la política se vive en el día a día. Sin embargo, es una cuestión que la gente olvida pese a que está presente en casi todo: en el color de piel, en tu género, en tu religión, en el alcalde o autoridad que eliges. No debe resultar aburrido el que decidamos dónde y cómo deseamos vivir, porque eso es política.

¿Te gustaría entrar al mundo de la política?

No sé si desde un cargo político, pero mi sueño siempre va a ser dar lo que yo he recibido. Me gustaría retribuir estas oportunidades que yo he tenido desde el puesto en el que este, ya sea en un ministerio o en una ONG.

¿Qué mensaje les darías a los jóvenes que te ven como un ejemplo y quieren seguir tus pasos?

Mi consejo es que siempre debemos preguntarnos el porqué de las cosas. Yo creo que cuestionarnos cada cosa que hacemos en la vida, incluso aunque no lleguen las respuestas, es importante y esencial para la transformación personal y para la de la sociedad, porque es el primer paso para la acción.