Joannes y Estefany: “Empezamos con 20 billeteras, hoy vendemos 5.000 productos al año”

Estefany Trejo y Joannes Barboza son la prueba de que luchar sin cansancio por un sueño puede tener un resultado: hacerse realidad. Con menos de un año en el mercado Crafters, su marca de mochilas y accesorios, ganó el primer lugar del concurso EmprendeNorte 2019 de MegaPlaza. En noviembre recibirán un módulo gratuito, durante 8 meses, en este centro comercial de Lima norte.

Un día se animaron a fabricar mochilas y otros accesorios...

JB: Tiene una historia. Empezamos con un capital de 300 soles, hicimos 20 billeteras y se vendieron en una semana por internet. A nuestros compradores les gustaron los diseños y nos preguntaban si teníamos otros productos. Eso nos motivó y creamos morrales, mochilas, portalaptops y loncheras. Así empezó todo.

PUEDES VER César Ritter debuta como director teatral y protagoniza película

Seguramente tuvieron dificultades para hacer su empresa.

ET: Nosotros hemos superado una serie de trabas, primero porque queríamos ahorrar gastos y hacer los productos nosotros mismos.

JB: Los primeros morrales que hicimos en la máquina de coser de mi suegra nos salieron terribles. Nos hizo pensar que teníamos que buscar proveedores.

ET: Pero conseguir proveedores fue todo un problema. El primer proveedor lo encontramos en Villa El Salvador y trasladarnos desde Los Olivos hasta allá nos tomaba seis horas de ida y vuelta, y era mucho tiempo. Además, algunos proveedores nos estafaron, perdimos plata y otros no cumplían con las especificaciones debidas.

JB: A pesar de estas malas experiencias, acordamos seguir e instalar nuestro propio taller en Los Olivos. Hoy, cinco años después, generamos nueve puestos de trabajo en el barrio.

PUEDES VER Conoce cómo es el proceso de pago y cobro de un comercio electrónico

¿Qué le recomendarían al que desea hacer empresa y no se atreve?

ET: Que se arriesguen, que pierdan el miedo y tomen la decisión de emprender.

JB: Deben determinar bien su público objetivo y su plan de marketing.

ET: Que no se desmoralicen a la primera, ser emprendedor no es fácil, pero si perseveras vas a obtener tus objetivos y a tener satisfacción.

JB: Formalizarte, con el tiempo, te hace ser sujeto de crédito en los bancos.

ET: Registrar tus marcas y creaciones en Indecopi para poder protegerte de los posibles imitadores.

JB: Siempre tienes que innovar e investigar qué es lo que necesita tu público objetivo.

¿Es una ventaja que ustedes se amen y se tengan confianza?

ET: Es importante la confianza. Nosotros vivíamos en Lima, pero por cosas del destino nos conocimos en Estados Unidos, mientras hacíamos un intercambio estudiantil.

JB: Estefany había viajado por tres meses. Cuando la conocí hubo un clic. Una semana antes de que regrese a Lima tomé valor y me declaré. Somos enamorados desde los 21 años. Y ahora hacemos este emprendimiento juntos. Empezamos con 20 billeteras, hoy vendemos 5.000 productos al año.