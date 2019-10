Christian Ysla: “Mi hija fue un vendaval de emociones y experiencias”

Por: Ruby Bautista Juarez

Salió al medio artístico como pataclaun, sin embargo, alcanzó su fama máxima como vocalista de Los Juanelos. Pero sin duda su “obra maestra” se llama Fernanda, su bebé de apenas un añito, que le cambió la vida tanto que ahora ha escrito un libro y montado una obra teatral inspirados en ella.

–Te he escuchado decir que nunca quisiste ser padre. Pero ahora que tienes en tus brazos a tu hija, ¿qué significa la paternidad para ti?

–Son muchas cosas, un regalo, una gran responsabilidad. Mi vida estaba bien, y me enfrenté a la paternidad con miedo; miedo que me quita mi esposa, y me di cuenta de que me equivoqué.

–Tanto que ahora has escrito un libro y montado una obra teatral.

–Así es, tenerla ha sido un motor para hacer más cosas. Todo fue por ella y no lo planeé. Ella fue un vendaval de emociones y experiencias. A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero necesitaba compartirlo y sé que en la obra teatral muchos se sentirán identificados.

–Pero ¿ser padre te ha sido fácil? ¿Te cuesta ser papá?

–Me sigue costando. Todo es sacrificio, falta de sueño, son muchas emociones encontradas, por ejemplo levantarme tempranísimo me cuesta mucho. Creo en el padre que se involucra en la crianza. No soy el padre que llega tarde y encuentra durmiendo a su hijo y le da un beso y ya, yo la baño, juego con ella, hacemos muchas cosas juntos.

–Me hablas de sacrificio. ¿Y si lo pones en una balanza qué pesa más?

–El amor, que es enorme, que me sobrepasa pues nunca lo he sentido. El amor que un hijo puede sentir por ti es desbordante, es enorme ver cómo te idolatra.

–¿Piensas en tener otro hijo?

–No, porque es muy intenso de tiempo, es una chamba de emociones. He empezado a ser padre a los 44 años y lo he hecho en el momento preciso y necesario, para no tener que decir que por mis hijos no puedo ser tal o cual cosa.

–Qué le dirías a las personas que postergan sus proyectos por la paternidad?

–Es triste que digan que por sus hijos no pueden hacer tal o cual cosa, o cuando dicen todo por mis hijos. Eres un ser humano que tiene objetivos, ¿y cuando los hijos se vayan? ¿Tus objetivos de vida cómo quedan?

–Qué ser humano quieres dar a la sociedad a través de tu hija?

–La que ella quiere ser, la que es ahorita es espectacular, es una mujer muy segura, con carácter, osada, valiente, inteligente. Es producto de lo que damos su madre y yo. Voy a darle todo mi amor hasta donde me dé el alma.

–El libro se lo dedicas a ella me imagino.

–Sí, la he tenido tarde, tal vez me voy a perder muchas cosas de su vida, su matrimonio, sus hijos, y esto es una muestra de amor para ella, que sepa que hubo un hombre que la amó muchísimo y que cuando vea el libro me recuerde.