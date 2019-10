Carlos Zúñiga: “La única clave es el equilibrio”

Carlos Zúñiga (35) va deportivo y también de bata blanca. Es atleta de CrossFit y ginecólogo especializado en fertilidad asistida, pero sobre todo papá. Formar una familia lo volvió más apasionado. Con la paternidad encontró respuestas y lo describe como un oficio bendito.

Además de todo, llegaste a la TV, ¿por qué fue un paso fugaz?

Me cayó bien, pero no era lo mío. De hecho, tenía contactos porque durante la universidad trabajé como modelo. Además, era teniente primero de la Marina y al director de personal le parecía vergonzoso que alguien de la institución estuviera en un reality. Fue una mezcla de todo.

¿Esa exposición cobró factura?, ¿te encasillaron?

Desde la universidad me avergonzaba que me calificaran de ‘cara bonita’ pero bruto. Ahora que estoy más grande me resulta absurdo. Con CrossFit uno entiende que la funcionalidad prevalece ante la estética. Que no hay perfección, sino método. Por eso en los boxes (salas de entrenamiento) nunca hay espejos.

Tu profesión médica estuvo bastante influenciada por tu padre…

Y la explicación es que uno ama lo que conoce. Recuerdo que salía del colegio, caminaba a la clínica donde él trabajaba y pasaba la tarde en las salas de operación, veía cesáreas. Mi papá es ginecólogo oncólogo y jugaba golf. Yo quería diferenciarme y opté por fertilidad, pero él ha sido mi guía. Mi mamá, que era bailarina de ballet, me heredó la disciplina.

Médico, deportista, papá: suena sencillo, ¿qué haces si te cansas?

He aprendido a escuchar mi cuerpo, pero la única clave es el equilibrio y la organización. Lo demás se sobrelleva, porque no tengo más horas que el resto. Entrenar es parte de mí, porque me mantiene con energía. Es un hecho científico. De hecho, en CrossFit decimos que uno mismo es la máquina.

Entrenar también sana momentos difíciles, cuéntame uno…

Fue hace poco. Una de mis pacientes consiguió quedar embarazada después de una lucha incansable. Todo iba perfecto y de repente, en el último control, la bebé ya no tenía latidos. Nunca voy a superar eso. Es más, aun ahora no tengo respuestas. Pero a veces la ciencia tampoco puede dártelas.

¿La paternidad fue tu entrenamiento más duro y apasionante?

No sabía que me gustaría tanto. Antes de Emilia y Sebastián no tenía paciencia, no había cambiado pañales, un hijo vuelca todo eso. Yo mismo los baño, los cambio, llevo a mi hija al nido. Me llena, es un amor indescriptible.

¿Eres el papá que dice ‘Con mis hijos no te metas’?

No, no quiero inculcarles ningún prejuicio. No sería sano.