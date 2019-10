Mate￼o Távara “No es fácil dejar un trabajo estable para iniciar algo que no sabes si va a resultar”

Por: Mayte Ludeña

Mateo Távara es un joven emprendedor, quien junto a sus dos amigos decidió crear Circle, una plataforma de soluciones ecosistémicas para impulsar las startups.

Dejar un trabajo estable es difícil, ¿qué motiva a alguien a hacerlo?

Tiene que gustarte lo que haces. Creo que para emprender debes tener pasión por lo que haces y creer en tu proyecto. Tener un propósito, una razón de ser más allá del negocio, porque no es fácil decidir salir de un trabajo estable para emprender algo que no sabes si va a resultar.

Que un negocio sea exitoso toma tiempo, ¿qué se necesita para hacerlo crecer?

La perseverancia. Siempre te vas a encontrar con barreras. Si estás emprendiendo y te encuentras con una y te desmotivas rápidamente y no perseveras o no crees en tu proyecto, no sirve de nada porque no va a salir.

PUEDES VER CCL: ser empresa innovadora aseguraría el ingreso a mercados internacionales

¿Cuáles son las propuestas de Circle para diferenciarse del resto?

Nuestra plataforma no es solo digital sino es multicanal, por un lado, hacemos eventos de networking para difundir las iniciativas que hacen los emprendedores y para que se junten con diferentes actores importantes del rubro que los puedan ayudar a crecer. También hacemos consultorías, estudios de mercado y los ayudamos a postular a fondos. Sobre el enfoque ecosistémico, pensamos que para solucionar problemas complejos tienes que incluir diferentes puntos de vista para diseñar nuevas soluciones y nuevos caminos.

¿Por qué soluciones ecosistémicas?

Nuestro propósito como empresa es crear un ecosistema propicio para que los emprendimientos de impacto (social o ambiental) se desarrollen y crezcan. Para lograr esto es necesario trabajar con todos los stakeholders de este nicho.

¿Estas son las áreas con mayor probabilidad de éxito en el sector startup?

Creo que es el rubro con más oportunidades y el que está creciendo más rápido, pues todo lo que es sostenibilidad, innovación y startup está teniendo mucho apoyo no solo del Estado sino también internacionalmente.

PUEDES VER Produce destinará cerca de 3 millones de soles para fortalecer incubadoras de negocios

El Perú se ha vuelto atractivo para inversionistas. ¿Esto ha incrementado?

Ha crecido bastante. El Perú es uno de los países más emprendedores del mundo, por estadística somos el quinto, me parece. No hablo desde el punto de vista de empresas emprendedoras sino del espíritu emprendedor, pues al menos 8 de cada 10 peruanos emprende con un negocio propio y este tipo de data hace que sea más atractivo para nichos de mercados de tipo emprendimiento.

¿Cuál es tu consejo para las personas que quieren emprender un negocio?

Que crean en sí mismos y en su proyecto; y que tengan paciencia porque las cosas no se dan en el tiempo que uno quiere, siempre hay obstáculos y barreras.