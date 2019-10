Zen: “Nunca te cansas de comenzar de nuevo porque hay que salir adelante”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Era la canción más pedida desde el retorno de Zen, pero no poseía un videoclip oficial. La banda de rock liderada por Jhovan Tomasevich lanza una nueva versión de ‘Comenzar de nuevo’, la cual ha sido grabada en vivo para darle protagonismo al público que los acompaña.

¿Cómo surgió ‘Comenzar de nuevo’? ¿Es tuya?

Con Zen vamos a cumplir seis años desde que nos volvimos a juntar y en ese lapso yo había grabado una canción no como solista sino como invitado y resultó que terminó siendo importante dentro de ‘Al fondo hay sitio’.

Es un video emocionante, pero nostálgico. Se les ve maduros. ¿Representa el momento por el que está pasando la banda?

Sin duda porque, de hecho, cuando pasó este momento mágico la gente nos pedía que toquemos las canciones antiguas y ahí nos pedían esta canción. Durante este tiempo, hemos estado sacando uno o dos singles y este 2019 no se iba a lanzar nada, entonces surge la idea, en forma de agradecimiento, de hacer esta versión.

¿Cuántas veces has comenzado de nuevo?

Todos los días. Nunca te cansas de comenzar de nuevo porque, aunque hay días negativos, hay que salir adelante.

¿Qué se necesita para romper la escena? ¿Crees que es una mezcla de rebeldía y rabia?

Es una mezcla de todo, pero creo que sobre todo es la gente en la que te inspiras, te influencia. Desde que yo me paré en el escenario quería proyectar un imán que no solo sea interpretar bien una canción, sino incluso sacrificar la parte técnica para jugar en el escenario, acercarte al púbico, correr.

Enamoras a la gente y no solo por tu físico sino por las canciones románticas y has dicho que “las baladas siempre han sido parte de la personalidad fuerte del público peruano”, pero Pelo Madueño dijo que somos un país cumbiambero, ¿no se contradicen?

Se complementa porque la cumbia tiene esto de goce, la fiesta, pero al mismo tiempo tiene un poco de sufrimiento. Cuando recién empezaba en la música me dijeron que el peruano buscaba una canción para bailar y otra para sufrir.

¿Qué tal bailas reguetón?

Soy malo, pero creo que tengo mi ritmo aunque dicen que no.

Entonces bailas seguido. ¿Has perreado?

No, no creo, no me acuerdo, pero no es que no baile, sino que cuando salgo a relajarme mi primera opción no es una discoteca.

¿Qué le dirías a la gente que dice que el reguetón no debería existir o que es música basura?

Hay música basura en todos los géneros. Puede que no te guste, pero eso no significa que sea totalmente malo o que todos los artistas sean descartables. Soy conductor de un programa musical y por mi trabajo estoy aprendiendo nuevos géneros. Todo se complementa, nunca descartes nada.

¿Son unidos los rockeros aquí en el Perú?

Me gustaría que fuera más. Si hay algo que debemos aprender los rockeros es la fórmula de cómo se dan la mano los reguetoneros. Por ejemplo, no importa que tan arriba esté, siempre se da tiempo para hacer colaboraciones con artistas que recién están emergiendo. En el rock, si tú estás arriba, no puedes mirar abajo.