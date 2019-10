‘La Miski’: “Soy medio tímida, pero cuando subo al escenario me transformo”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

María Jesús Rodríguez, conocida artísticamente como ‘La Miski’, celebrará sus 45 años de vida artística con un show que promete. ‘La Miski y las leyendas vivas de nuestra música andina’ será un espectáculo que hará gozar a todas las sangres con los máximos representantes del folklore nacional.

¿Cómo se sorprenderá el público en este gran concierto?

‘La Miski’ va a cumplir 47 años, pero tiene 45 de vida artística y es que empecé desde pequeñita. En ese crecer musical, me codeaba con Pastorita Huaracina, Picaflor de los Andes y grandes maestros. Esta vez lo celebro junto a Manuelcha Prado, Princesita de Yungay y Condemayta de Acomayo.

¿Qué se necesita para ser estrella del folklore?

Talento. Con la tecnología se pueden fabricar artistas y grandes producciones, pero los verdaderos artistas nacen con talento y a punta de amor por el Perú siguen con ese trabajo.

En una entrevista dijiste: “Me sentía cusqueña, pero cuando empecé a tener contacto con el Perú me sentí totalmente peruana, no me iría por nada del mundo”. ¿Piensas igual?

Mi amor por el Perú crece cada día. Ser artista y comunicadora me permitió viajar a cada rinconcito del país. Si voy a Huancayo bailo mi huaylarsh y como pachamanca. No me iría a vivir a otro país, puedo viajar, disfrutar y trabajar, pero vuelvo porque todos vuelven a la tierra donde nacieron.

También dijiste que te sientes atractiva, pero eres tímida, aunque en el escenario te transformas.

Soy medio tímida, pero en el escenario me transformo porque canto, bailo, animo y lo particular del show de ‘La Miski’ es llegar a todas las sangres.

¿Te consideras sexy?

No sexy, pero soy bonita. Muchas veces me tentaron a hacer fotos o a un calendario, pero a tanto no llego.

PUEDES VER Gonzalo Torres en La Contra

¿Es cierto que te gusta mucho la música tropical?

Desde pequeña escuchaba a ‘Los Shapis’, ‘Cuarteto Continental’, era chichera y esa era mi chapa en casa. Después entró la tecnocumbia y canté como primera voz de “Euforia”.

En otra entrevista señalaste que te gustaría un programa de cumbia, sin calatas y siliconas. ¿Está mal mostrar sensualidad?

No se debe exagerar porque se encasilló a las bailarinas de la cumbia de que tienen que mostrar absolutamente todo y eso no es necesario.

Se abusa de falditas y shorts.

Ya no hay shorts, son bikinis. Hay para todos los gustos, pero no lo haría. Todo en exageración es malo.

PUEDES VER Carlos Galdós nos visita en La Contra

¿Denigra a la mujer?

Un poquito. Creo que así se expone.

¿Estás de acuerdo con la lucha feminista?

Sí, creo que es bueno dejar en claro las cosas, pero no por eso hay que relegar al hombre. Ambos tienen los mismos derechos.