Julio Navarro: “Mi trabajo es informar, más que emitir una opinión”

Julio Navarro es conductor del matinal en TV Perú. Ayacuchano de nacimiento, desde los 14 años se inició en el mundo de los medios. La radio fue su primera casa y él considera que su principal tarea es informar, más que emitir una opinión. Enseña el curso de Ética en San Marcos.

¿Cuál fue tu primera experiencia en algún medio?

Bueno, tenía solo 14 años cuando en San Juan de Marcona, de la región Ica, se inauguró la primera radio en el dial de FM. Y me entusiasmó mucho que me dieran un programa musical. Luego cuando cumplí 17 años viajé a Lima y me presenté a todas las radios. Hasta que en Radio Miraflores conduje un informativo llamado “El apagón”, que se transmitía por la frecuencia AM.

¿Elegiste la carrera equivocada, porque en el camino decidiste dejar todo por seguir periodismo?

Sí, en realidad a los 20 años ingresé a la Universidad Católica para estudiar Economía, pero me seguían gustando los medios de comunicación, en especial la radio. Entonces, fue que al segundo año decidí dejar la primera carrera para ejercer el periodismo de manera profesional, como una forma de vida. Fue así que a los 23 años ingresé a la Bausate y Meza.

¿Recibiste amenazas por tus opiniones políticas durante el régimen de Fujimori?

Sí, claro, tanto que tuve que irme de Radio Miraflores. Como yo pensaba distinto al Gobierno, pues a ellos no les gustaba. La gente llamaba a insultarme, a amenazarme, y fue por ello que yo me aparté de la radio. Ya luego fue que ingresé a Radio 1160, que era full noticias y sus instalaciones se encontraban en los estudios de Red Global.

¿Cómo fue que hiciste tu carrera en la televisión?

En Red Global, en el 2002, me dieron la oportunidad de conducir un magazine. Yo tenía una secuencia que se llamaba “Entérese” y hacía reportajes de cosas diversas. En el año 2006 me presento a TV Perú y me dan la oportunidad de hacer los avances informativos, y trabajé de forma ad hónorem. Hasta que el canal no podía justificar que no cobraba sueldo, entonces postulo a un concurso CAS y entro a la planilla de TV Perú. Recién ahí me inicié en la conducción de los noticieros. Mi primera compañera fue María de Jesús González.

¿Cuáles han sido tus experiencias más gratificantes o retos más importantes en TV Perú?

Bueno, hay de todo, pero fue desafiante para mí conducir durante las paradas militares, porque hay una gran responsabilidad... O cuando llegó el papa Francisco. Recuerdo todavía que me encontraba en la base de Las Palmas y lo emocionante que fue narrar lo que era la misa que ofreció el papa.

¿Ha afectado tu libertad de expresión estar en TV Perú?

No, en realidad no. Yo hago comentarios personales en mis propias redes sociales. Cuando hago las entrevistas a ministros o incluso al mismo presidente siempre he sido imparcial, porque mi trabajo es informar con la verdad. Para eso me he formado.