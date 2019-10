Micaela Salaverry: “ Trato de innovar, pero sin perder mi estilo”

Por: Gabriel Gargurevich

‘Mala fama’ y ‘Abril’, que no es la típica canción de corazones rotos, son solo un pequeño adelanto de lo que será su próximo álbum, el cual se estrenará a mediados de marzo. Es decir, irrumpió en la escena musical y para quedarse. La carrera de la joven trujillana Micaela Salaverry ha ascendido tan rápido como su posicionamiento en las redes sociales, las plataformas digitales y, aunque difícil pero no imposible, en las radioemisoras a nivel nacional.

¿Tú dirías que ahora, si no estás en las plataformas digitales, no existes como músico?

Tienes que estar en las plataformas. No solamente está Spotify, sino Youtube o SoundCloud. Es importante tener esa presencia digital de todas maneras.

Estás en el top 5 de ‘Orgullo peruano’ de Studio 92 y eres ‘Artista de la semana’ en Oasis ¿Es difícil estar en las radios?

De todas maneras, no es fácil, pero cada vez las radios les están dando cabida a los artistas independientes de a pocos y en segmentos; sin embargo, faltan más espacios. Estar en el top 5 es increíble porque te ponen en la radio y eso es una ventaja.

PUEDES VER Carlos Galdós nos visita en La Contra

Dijiste que siempre escuchaste música comercial. Pienso que los jóvenes ya no quieren ser el músico misio, van a lo comercial. ¿Es tu caso?

Creo que tratamos de innovar y tratar de adaptarnos a lo que está sucediendo hoy en día, pero sin perder nuestro estilo. Igual yo he escuchado un montón de música comercial.

¿Cuál por ejemplo?

Te voy a confesar que antes odiaba el reggaetón, pero en el 2017 comencé a escuchar un montón de trap latino.

¿Estudias música? ¿Eres disciplinada?

Estudié, ya me gradué en la UPC. Siempre me senté adelante, era superchancona, aunque igual se me hizo difícil porque, aunque de chica tuve inclinación al arte, era superdeportista.

¿Te imaginabas ser artista?

Siempre me gustó la música, la pintura. De chiquita quería ser actriz. Me gustaba el arte en general, pero no lo veía como una opción profesional, no me veía sacando un disco, cantando para gente o escribiendo canciones.

PUEDES VER Max Castro, 30 años sinfónico

Tus canciones son autobiográficas. En ‘Abril’ dices: “dueles en el fondo de mi piel”. ¿Te hicieron sufrir?

Sí, pero en este caso no. Yo soy bien nostálgica, cada vez que algo fuerte me pasa recurro mucho a las memorias, pero sensoriales. Trato de acordarme de lo que sentía. Soy un poco dramática y aproveché una pelea con mi novio para sacar toda esa nostalgia.

Tu novio es guitarrista y productor. ¿Qué tal es trabajar con él?

Es increíble porque siento que es la persona que más me conoce. Produjo ‘Abril’ y ‘Mala fama’, es un genio.

¿Te cuesta regresar a Trujillo ahora que estás muy metida en la música?

Cada vez las cosas están cambiando. La gente empieza a entender que esto es un trabajo y cuando ven frutos comienzan a reconocerte. Es bonito ver que las personas celebran cada pequeño logro.