Max Castro: “Los músicos somos la voz del pueblo”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Su carrera empezó a los ocho años con la sentida canción ‘Busco a Huamanga’, ahora Max Castro celebra sus 30 años de trayectoria artística con un espectacular concierto sinfónico que pretende ser una experiencia única e inolvidable.

¿Qué es lo nuevo en este concierto sinfónico?

Nuestra música es milenaria, es de exportación y no podemos ser ajenos a incorporar instrumentos contemporáneos o urbanos. Ha habido críticas, pero al final han llegado a entender que todo tiene evolución. El artista tiene que innovar y arriesgarse por el bien de la música.

¿Queda bien la música andina o folklórica con una banda sinfónica?

Es complicado para los que están leyendo porque son músicos académicos, porque en la música andina van variando los ritmos.

¿Tú has dirigido a esta banda del Conservatorio Nacional?

Definitivamente no podría hacerlo, ellos tienen su propio director que me dice qué cosas tienen que mantenerse y ya yo me arreglo con los músicos.

¿Crees que la música actual se ha olvidado de cantarle al amor?

En varios aspectos se está perdiendo el romanticismo y nos estamos centrando en hacer popular una canción. Creo que la esencia y la pureza misma de una composición no se debe perder porque si no nos convertimos en algo comercial.

Dijiste que la música es un ente poderoso y tiene el poder de llegar a las masas. Así que es mejor usarla para cosas constructivas. ¿Crees que ese poder se está mal utilizando? ¿Qué piensas del reguetón?

No es tanto el género, sino es quien lo hace. Pienso que los artistas y compositores tenemos que tener una responsabilidad antes de lanzar música, pero es importante escuchar las críticas. Por ejemplo, mis mejores críticos son mi familia.

¿Crees que se puede fusionar la música andina con el reguetón?

La música no tiene fronteras. Además, tiene un idioma general o universal y podemos incursionar como lo hace Lucho Quequezana.

¿Podrías hacer un reguetón andino?

Sin cuestionar ningún tipo de género, lo más importante es el contenido y que sea edificable para el público. El género puede ser pop, hip hop, reguetón, pero con un buen mensaje.

Dijiste que de niño preferías cantar que jugar. Tu hermano tiene mucho que ver con eso, ¿te arrepientes?

El inicio requiere de mucho sacrificio y eso es privarse de muchas cosas como por ejemplo: el fútbol, jugar con mis amigos y no lo hice porque mi hermano era muy estricto, pero si él no hubiera sido así, yo no me hubiera perfilado en lo que soy.

¿Consideras que eres músico del pueblo?

El artista es la voz del pueblo. El público es dueño de nuestra voz y la historia hace que nosotros plasmemos nuestras canciones. Yo a los ocho años no escribía mis canciones, pero sí vivía lo que la canción decía. Somos la voz del pueblo y por eso hay esa responsabilidad.

¿Estás de acuerdo en que representas al nuevo folklore peruano?

Es una nueva corriente musical denominada música andina contemporánea.