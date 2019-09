Au￼relia Gavidia: “Tú tienes que sacar al líder que llevas dentro”

Por: Carlos Páucar

Aurelia Gavidia conduce el programa radial “Empodérate y aprende”, donde cuenta experiencias exitosas y lidera una comunidad de emprendedores que comparte información sobre eventos y cursos para mejorar un negocio. Su historia es ejemplo de tenacidad.

¿Cómo surge la idea de un programa radial para emprendedores?

Hace dos años y medio. Yo pertenecía a una asociación de mujeres empresarias y una colega me dijo para hacer un programa. En el 2017 salió “Mujeres en acción” y duró ocho meses. Me fui a agradecerle a Augusto Ruiz, de Radio Unión FM. Él me propuso sacar un nuevo programa. Ya no pensé solo en mujeres. ¿Por qué? Tengo dos hijos hombres y creo que el empoderamiento, la equidad de género, parte tanto del hombre como la mujer. Así surgió “Empodérate y aprende”.

En este año, ¿qué has difundido de emprendimiento?

Presenté un programa a un concurso importante y obtuvo el primer lugar. Fue un programa dedicado a mujeres resilientes. El primer caso, una mujer muy maltratada por su esposo, logró separarse y se hizo emprendedora. Otro caso, una mujer se fue a trabajar a Alemania, regresa, padece un tumor y pierde la visión. Ella pensó 'tengo dos posibilidades, matarme o seguir adelante': estudió modelaje, teología, teatro y hoy trabaja en un municipio, una mujer empoderada.

¿Por qué importa empoderarse?

Para estar más segura, porque es cierto que una siempre tiene temores. De allí entrevisté a más personas, fui escuchando historias, aprendiendo.

¿De otras historias se aprende?

Sí. Había un deportista, de Ayacucho, su historia es más dura que la mía. Quedó huérfano de madre y con 10 hermanos. Vivió la época del terrorismo. Cierta vez lo persiguieron y escapó con su papá cuatro días de su pueblo hacia Ayacucho. Aprendió kick boxing, estudió administración, ahora tiene dos Cepros y su empresa de recordatorios.

¿Los mejores emprendedores son los que vencieron adversidades?

Creo que sí, la vida les enseña a que si te caes, te levantas y avanzas.

¿Tú tuviste una infancia difícil?

Sí, yo miraba desde la punta de mi cerro, mi casa cubierta de cartones, de plásticos, y a los 9 o 10 años me preguntaba por qué. No es indigno ser pobre, lo que es indigno es no tener lo básico como agua y luz, y lo más indigno es no tener sueños. Recuerdo, aún menor, dije: no quiero esta vida para mí.

¿Pudiste lograrlo con estudios?

Fue difícil, terminé de estudiar y cuando contaba quiero ser profesional me decían que no tenía posibilidad. Trabajé de obrera, vendedora, de todo.

Para salir adelante… ¿dirías que la palabra suerte tiene cabida?

La suerte la haces tú. Porque, mira, no tenía para seguir estudiando, toqué puertas, a veces cuando practicaba el resto se iba a comer, yo me daba la vuelta a la esquina para olvidar el hambre. Una vez, en una venta me mordió un perro. Me secaba las lágrimas y a seguir vendiendo. No es suerte, tú decides tu vida. Tienes que sacar al líder que llevas dentro.

Hoy haces grandes eventos.

He llevado a empresarias a EEUU. Hemos viajado a Cancún. Tengo un WhatsApp emprendedor, compartimos cursos, hacemos networking, lidero una comunidad de emprendedores.