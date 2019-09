Jaze: “Tengo una sensación diferente, pero quiero volver a campeonar”

Por: Jordan Huerta Navarro

Juan Carlos ‘Jaze’ Iwasaki es un freestyler que a sus 20 años ya sabe lo que es pararse ante miles de personas y hacerlos gritar a través de sus rimas. Junto con ‘Nekroos’ y ‘Choque’ logró el título mundial en esta disciplina que cada vez tiene más seguidores. Le apasiona la música y este sábado defenderá su título ante otros 15 ‘gallos’.

¿Llegas con ritmo a la final nacional?

La última competencia que tuve fue Supremacía, después de eso he estado enfocado en otras cosas, pero ahora tengo muchas ganas de rapear y eso es muy importante.

PUEDES VER Jaze es el séptimo elegido para FMS Perú 2020

Entonces ¿vas a campeonar?

Me gustaría volver a ganar, divertirme y salir a representar al país en el extranjero. Ahora tengo una sensación increíble, pero es diferente a la del año pasado porque ya sé lo que es salir campeón. Estoy buscando volver a vivir algo de nuevo. Si es que gano creo que puedo hacer un gran papel afuera.

¿Qué tal el nivel de los otros ‘gallos’?

La ausencia de ‘Choque’, ‘Jota’ y ‘Nekroos’ este año se va a sentir, pero ha entrado gente muy buena que no se va a guardar nada.

¿Algún rival a vencer?

No sabría decirte porque hay 15. A todos los miro de frente o para arriba porque están igual o mejor que yo. Me gustaría batallar con ‘Ramset’ en alguna fase diferente a la primera ronda.

PUEDES VER Chuty es el primer jurado confirmado para la final nacional Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2019

¿Quién dará la sorpresa?

Te diría que ‘Xplain’ porque a mí me gusta su manera de rapear, su manera de encarar, sus métricas, pero de ahí, sorpresa, puede ser ‘Litzen’ o ‘NS’. Todos tienen algo que mostrar.

Este nacional tiene de todo.

Hay gente nueva que ya tiene experiencia y otros que regresan después de tiempo. Puede pasar cualquier cosa. No me sorprendería nada.

¿Va el mejor ‘Jaze’ este sábado?

No sé si batalle mejor, pero sí voy a rapear mejor que el año pasado. Más que prepararme rapeando, estoy mentalizándome en lo que puedo lograr. Voy a salir con toda la energía.

PUEDES VER Red Bull Batalla de los Gallos Perú 2019: conoce a sus 16 clasificados a la final nacional

¿Qué tal la noticia de FMS?

Estoy muy contento por eso. Si bien es cierto hice una declaración de que iba a dar más prioridad a la música que a las batallas, no quiere decir que no vaya con todo a la FMS. Es una liga en la que se gana rapeando, me gustaría ganarla con lo difícil que es.

¿Perú está preparado para una FMS?

Cuando me explicaron que la FMS era Andes, me dijeron que era porque en Perú no había tantas sedes que compren las entradas, pero al final se vio tanta energía, se intentó y se logró traer la FMS. Creo que va a ser un éxito, para mí la primera fecha va a reventar y, de lo bueno que va a ser, todo el mundo va a querer ir a vernos.